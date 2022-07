Life

ΑΝΤ1: το νέο πρόγραμμα του σταθμού… τα έχει όλα! (εικόνες)

Μυθοπλασία, ψυχαγωγία και δυνατή ενημέρωση είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, το “δυνατό” πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Την Τρίτη 12 Ιουλίου, ο ΑΝΤ1 υποδέχθηκε εκπροσώπους των media σε μία ενημερωτική συνάντηση με αφορμή το νέο πρόγραμμα του σταθμού, τη σεζόν 2022- 2023.

Για άλλη μία χρονιά, ο ΑΝΤ1 θα προσφέρει ένα πλούσιο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια με έμφαση στην αντικειμενική Ενημέρωση, την ποιοτική Μυθοπλασία, τη σύγχρονη Ψυχαγωγία, αλλά και τον Αθλητισμό, προβάλλοντας το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη, το Μουντιάλ 2022.

Η συνάντηση ξεκίνησε με την ομιλία του Γιώργου Λεβέντη, Διευθύνοντα Συμβούλου ΑΝΤ1, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV και ANTENNA STUDIOS, ο οποίος μίλησε για το όραμα και τα μελλοντικά σχέδια του καναλιού, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ολοκληρώθηκε μία τηλεοπτική σεζόν σκληρού ανταγωνισμού. Και παρόλο που και η επόμενη θα είναι εξίσου ανταγωνιστική, είμαι πολύ αισιόδοξος για την πορεία του ΑΝΤ1. Σχεδιάζουμε το πρόγραμμα της νέας σεζόν με δημιουργικότητα και συνέπεια, και με βασικούς άξονες την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία στην ενημέρωση, και την ποιότητα και τη διασκέδαση για όλη την οικογένεια, στην ψυχαγωγία».

Αμέσως μετά, τη σκυτάλη πήρε ο Τζώρτζης Ποφάντης, Γενικός Διευθυντής Προγράμματος ANT1, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ο ΑΝΤ1 είναι έτοιμος να ξαναπάρει τα ηνία, παρουσιάζοντας στο τηλεοπτικό κοινό νέα προγράμματα μαζί με παλιά αγαπημένα που παραμένουν. Και τη νέα σεζόν ο ΑΝΤ1, φιλοδοξεί να κάνει και πάλι σημαντικές τομές στην ελληνική τηλεόραση, όπως έκανε και στο παρελθόν».

ΣΕΖΟΝ 2022-2023

ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ

ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – Κωμική Σειρά

Στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, το γέλιο παίρνει… μετάθεση σε ένα ήσυχο χωριό και αρνείται να βρεθεί… «Εκτός Υπηρεσίας». Το νήμα της καινούριας αστυνομικής κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 «υφαίνουν» ο Μάκης Πιτταράς και ο Θωμάς Τσαμπάνης, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Βασίλη Κεχαγιά.

Όλα ξεκινούν όταν…

Ένα ήσυχο χωριό στη μέση του πουθενά, όπου η εγκληματικότητα είναι λέξη άγνωστη, αναστατώνεται όταν από τα κεντρικά της αστυνομίας έρχεται ειδοποίηση ότι το Αστυνομικό τους Τμήμα πρέπει να κλείσει λόγω αδράνειας και ότι οι αστυνομικοί του θα μετατεθούν, άγνωστο για πού…

Έκπληκτοι και απελπισμένοι, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι τολμούν να δώσουν μια ανορθόδοξη λύση στο πρόβλημά τους: να σκηνοθετήσουν ψεύτικα εγκλήματα για να αποδείξουν ότι όχι μόνο είναι χρήσιμοι, αλλά και απαραίτητοι!

Πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων: Πάνος Βλάχος, Άνδρη Θεοδότου, Αλέξης Βιδαλάκης, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Βασιλική Ανδρίτσου, Νίκος Ορφανός.

Το «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» είναι παραγωγή της JK PRODUCTIONS.

ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ; - Κωμική Σειρά

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;», η καινούρια κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχεται για να αναστατώσει τις ζωές δύο οικογενειών. Η Μαριάννα Τουμασάτου, η Ελένη Ουζουνίδου, ο Κρατερός Κατσούλης, ο Γιάννης Δρακόπουλος και ο Βασίλης Κολοβός θα συγκατοικήσουν αναγκαστικά και θα χαρίσουν στους τηλεθεατές μοναδικές στιγμές γέλιου.

Εξαιτίας μίας συνωνυμίας, δύο μωρά μπερδεύονται στο μαιευτήριο και μεγαλώνουν με τη λάθος οικογένεια.

16 χρόνια μετά, όταν το λάθος αποκαλύπτεται, οι πλούσιοι αριστοκράτες Παπαδόπουλοι θα αναγκαστούν να φιλοξενήσουν, στην έπαυλή τους, τους φτωχούς και άξεστους Παπαδόπουλους, για χάρη των… γιων τους.

Πώς θα εξελιχθεί η συμβίωση δύο τελείως διαφορετικών κόσμων;

Το απολαυστικό σενάριο του «Ποιος Παπαδόπουλος;» υπογράφουν ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σακαλή, ενώ οι ήρωες «ακροβατούν» μεταξύ κωμικών καταστάσεων υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Βασίλη Μυριανθόπουλου.

Το «ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ;» είναι παραγωγή της TANWEER PRODUCTIONS.

ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ - Mini σειρά

Η ταινία-υπερπαραγωγή «Σμύρνη Μου Αγαπημένη», που φέρει την υπογραφή της Μιμής Ντενίση και του Martin Sherman στο σενάριο, και του Γρηγο?ρη Καραντινα?κη στη σκηνοθεσία, θα προβληθεί υπό τη μορφή mini σειράς, 4 επεισοδίων εμπλουτισμένων με υλικό και σκηνές που δεν παρουσιάστηκαν στην ταινία. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πυρπόληση της Σμύρνης και τη Μικρασιατική Καταστροφή, ο ΑΝΤ1 θα γυρίσει τον χρόνο πίσω στα γεγονότα μιας εποχής που σημάδεψε την Ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Με πρωταγωνιστές τους Μιμη? Ντενι?ση, Λεωνι?δα Κακου?ρη, Burak Hakki, Κρατερο? Κατσου?λη, Ταμι?λλα Κουλι?εβα, Κατερι?να Γερονικολού, Αναστασία Παντούση και γυρίσματα σε Λέσβο, Χίο, Αθήνα, Πειραιά και Φάληρο, με σύγχρονα ψηφιακά εφέ, καθώς και εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, η «Σμύρνη Μου Αγαπημένη», αποτυπώνει τη σκληρή πραγματικότητα της προσφυγιάς και υπενθυμίζει ότι η τραγικότητα του πολέμου παραμένει, πιο επίκαιρη από ποτέ.

Η «ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ» είναι παραγωγή της TANWEER PRODUCTIONS.

ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ - Δραματική Αστυνομική Σειρά

Ένα νεαρό κορίτσι δολοφονείται. Ποιοι είναι οι αληθινοί δράστες και ποιοι οι ηθικοί αυτουργοί;

Μία δικηγόρος και ένας Εισαγγελέας συναντιούνται και αναγκάζονται να συνεργαστούν για να βρουν τον πραγματικό ένοχο. Έχουν, όμως, εντελώς διαφορετική φιλοσοφία ζωής. Για τον Δημήτρη, ο Νόμος και η Δικαιοσύνη είναι το ίδιο. Για την Άννα, άλλο ο Νόμος και άλλο η Δικαιοσύνη.

Παγιδευμένοι σ’ έναν λαβύρινθο μυστικών, ψάχνουν να βρουν διέξοδο. Μέσα από μια δαιδαλώδη διαδρομή συναισθημάτων, αναζητούν την αλήθεια. Κανείς τους, όμως, δε θα μπορέσει να ξεχωρίσει την πραγματικότητα από την οφθαλμαπάτη.

Η πορεία προς την εξιχνίαση του εγκλήματος θα τους φέρει πιο κοντά, αλλά θα κλυδωνίσει και τις σχέσεις των προσώπων που είναι γύρω τους.

Γιατί η αλήθεια δεν έχει μόνο ένα πρόσωπο…

Γιατί κανείς δεν είναι αθώος…

Τους ρόλους του Δημήτρη και της Άννας ενσαρκώνουν ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Βίκυ Μανώλη και την επιμέλεια σεναρίου η Σωτηρία Ψευτούδη.

Η εκτέλεση παραγωγής είναι της PEDIO PRODUCTIONS.

Η ΜΑΓΙΣΣΑ

Η ομάδα που μας έδωσε τις «Άγριες Μέλισσες» ξαναχτυπά.

Οι σεναριογράφοι Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης καθώς και ο σκηνοθέτης Λευτέρης Χαρίτος θα δημιουργήσουν τη «Μάγισσα», μια σειρά που θα μας πάει πίσω στο 1818.

Κατά την περίοδο των διεργασιών της ελληνικής Επανάστασης, συναντάμε δύο οικογένειες στη Μάνη που έχουν μια παραδοσιακή έχθρα. Οι δύο οικογένειες ενώνονται μέσα από έναν γάμο και αποκτούν έναν διάδοχο. Σαράντα ημέρες μετά τη γέννησή του, το μωρό εξαφανίζεται και θα τις φέρει αντιμέτωπες με μια τραγωδία που θα αναβιώσει την παλιά έχθρα. Όλες οι υποψίες θα πέσουν σε μια υπηρέτρια της οικογένειας. Ποιος κρύβεται, πραγματικά, πίσω από την εξαφάνιση του βρέφους;

Ένα crime thriller για την εξεύρεση των πραγματικών ενόχων κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, που περιγράφει με λεπτομέρεια τις ιστορικές διεργασίες, αλλά και τις ζωές των ανθρώπων εκείνης της εποχής.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο η Έλλη Τρίγγου.

Η παραγωγή είναι της JK PRODUCTIONS.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ROUK ZOUK

Η πιο αγαπημένη μεσημεριανή συνήθεια των τηλεθεατών, το «Rouk Zouk» με τη Ζέτα Μακρυπούλια, επιστρέφει για 6η σεζόν με σκοπό να μας χαρίσει ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου, με σκοπό να κάνει το χιούμορ και τον αυθορμητισμό καθημερινή υπόθεση.

5Χ5

Ο Μάρκος Σεφερλής ανυπομονεί να υποδεχτεί και τη νέα σεζόν όλους τους παίκτες που θα έρθουν με χιούμορ, φαντασία και ανεβασμένη διάθεση για να περάσουν καλά, αλλά και να διεκδικήσουν ένα έπαθλο πολλών χιλιάδων ευρώ! Χαμένος δεν θα φύγει κανείς!

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, το θρυλικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων, θα είναι και τη νέα σεζόν στον ΑΝΤ1 για να χαρίσει γνώσεις, συγκινήσεις, απρόοπτα και συναρπαστικές στιγμές.

ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ

Ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, θα βάζουν και πάλι στο μικροσκόπιο της σάτιράς τους όλα τα σοβαρά, αλλά και τα ευτράπελα της καθημερινότητά μας. Αποδομώντας ό,τι συμβαίνει γύρω μας, θα δίνουν μια άλλη οπτική των γεγονότων.

VINΥΛΙΟ

Ο Αντώνης Κανάκης, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση θα βάζουν το δικό τους «VINYΛΙΟ» με πάρτι διάθεση και όχι μόνο. Συναίσθημα, νοσταλγία, χιούμορ και «χειροποίητα» βίντεο έρχονται και τη νέα σεζόν στο σπίτι μας.

THE 2NIGHT SHOW

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα «γράψει» την 7η χρονιά του στο «The 2night show», με ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ανατρεπτικούς καλεσμένους. Μαζί του και φέτος θα ξενυχτήσουμε, θα παίξουμε, θα γελάσουμε, θα συγκινηθούμε και θα ακούσουμε τις πιο ενδιαφέρουσες εξομολογήσεις!

ROUK ZOUK SPECIAL

Η Ζέτα Μακρυπούλια θα υποδέχεται και πάλι αγαπημένα πρόσωπα και πρωταγωνιστές που θα βάζουν ακουστικά και θα παίζουν με την καρδιά τους, για φιλανθρωπικό σκοπό, με καλή ενέργεια, ανεβασμένη διάθεση και πολύ χιούμορ.

DRAGON’S DEN

Το «Dragon’s Den», το πιο επιτυχημένο και πολυβραβευμένο show επενδύσεων και επιχειρηματικότητας, έρχεται στη χώρα μας από την εταιρία παραγωγής ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS. Είναι ένα talent show επιχειρηματικών ιδεών, όπου 5 κριτές, καταξιωμένοι επιχειρηματίες, καλούνται να επιλέξουν πρωτότυπες επιχειρηματικές ιδέες και να τις χρηματοδοτήσουν, ώστε να υλοποιηθούν.

Στην παρουσίαση, ο Σάκης Τανιμανίδης.

FAMILY GAME FIGHT

Δύο οικογένειες, με μέλη όλων των ηλικιών, έρχονται αντιμέτωπες μέσα από αστεία παιχνίδια. Μια διασκεδαστική εμπειρία που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια.

I’M A CELEBRITY… GET ME OUT OF HERE!

12 γνωστά πρόσωπα θα ζήσουν μαζί κακουχίες και αθλητικές, αλλά και χιουμοριστικές δοκιμασίες σε μια ζούγκλα για αρκετές εβδομάδες. Τα γυρίσματα θα γίνουν στη Νότια Αφρική.

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η μακροβιότερη και πιο επιτυχημένη ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, το «Καλημέρα Ελλάδα», επιστρέφει για 32η συνεχόμενη χρονιά στον ΑΝΤ1. Ο Γιώργος Παπαδάκης με τη δημοσιογραφική του ομάδα έρχονται ανανεωμένοι, με φρέσκες ιδέες, αλλά πάντα με την ίδια κριτική ματιά στα γεγονότα και πάντα δίπλα στον πολίτη.

ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ

Με ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, αποκλειστικά θέματα, αλλά και αποκαλυπτικές συνεντεύξεις το «Πρωινό» θα συμπληρώνει, με τον πιο δυνατό τρόπο, το καθημερινό παζλ της ψυχαγωγίας και της ενημέρωσης.

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

Άμεση και έγκυρη ενημέρωση για την επικαιρότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο, στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του Σαββατοκύριακου.

ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα», με τη Φωτεινή Γεωργίου, επιστρέφει για 11η χρονιά στον ΑΝΤ1 και θα αποτελεί και φέτος τον σταθερό προορισμό για θέματα υγείας και ευεξίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Καθημερινά, από Δευτέρα έως και Κυριακή, οι τηλεθεατές του ΑΝΤ1 έχουν ραντεβού με το Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού.

ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Το «Τώρα για το Μέλλον», με τον Γιώργο Κούρο και την Ηρώ Ράντου, κάνει focus σε μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα που διαθέτει δυναμική, καινοτομία και υπευθυνότητα για την κοινωνία και το περιβάλλον, συμβάλλοντας σε ένα βιώσιμο ΜΕΛΛΟΝ για όλους!

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Στις 18:45, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με τον Νίκο Χατζηνικολάου στο τιμόνι και όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του ΑΝΤ1 στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, θα ενημερώνει με αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και εγκυρότητα τους πολίτες.

ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ

Ο Νίκος Χατζηνικολάου επιστρέφει στο καθιερωμένο του ραντεβού με το «Ενώπιος Ενωπίω» που έχει γράψει τη δική του ιστορία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες στο τηλεοπτικό τοπίο. Το «Ενώπιος Ενωπίω», σε μια καθαρά προεκλογική περίοδο όπως αυτή που θα διανύσουμε, θα «μεταμορφώνεται» και σε πολιτική εκπομπή με αντιπαραθέσεις πρόσωπο με πρόσωπο.

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ / ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Λίγο πριν την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, ο ΑΝΤ1 μάς βάζει στο κλίμα για το ΜΟΥΝΤΙΑΛ, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη, με στιγμιότυπα από τις κορυφαίες ιστορικές στιγμές του και όχι μόνο.

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022

Ο ΑΝΤ1, παρών στις σημαντικότερες στιγμές του παγκόσμιου αθλητισμού, θα προβάλλει, καθημερινά και δωρεάν, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022. Μέσα από τη συχνότητά του, οι τηλεθεατές θα απολαύσουν 32 αγώνες, μεταξύ των οποίων τον αγώνα έναρξης, τους προημιτελικούς, τους ημιτελικούς και φυσικά τον Μεγάλο Τελικό. Από 21 Νοεμβρίου έως και 18 Δεκεμβρίου, οι τηλεθεατές θα «παίζουν μπάλα» εδώ!

ΩΡΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ / ΜΟΥΝΤΙΑΛ SHOW

Αθλητικές εκπομπές που θα απολαμβάνουν οι λάτρεις της στρογγυλής θεάς πριν και μετά τους αγώνες.

ΠΑΙΔΙΚΑ

Η κλασική ιστορία του «Τριγωνοψαρούλη», του Βαγγέλη Ηλιόπουλου, έρχεται για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση. Το ΑΝΤ1+, σε συνεργασία με τον ANT1 και παραγωγή της White Fox, θα παρουσιάσει ένα απολαυστικό 3D animation για τους λιλιπούτειους τηλεθεατές του.

