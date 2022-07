Κόσμος

Ρωσία: Το Ντονέτσκ άνοιξε πρεσβεία στη Μόσχα

Την ίδια ώρα οι μάχες στην περιοχή της Ανατολοκής Ουκρανίες συνεχίζονται με σφοδρότητα.

Η αυτονομιστική περιοχή του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, εγκαινίασε σήμερα μια «πρεσβεία» στη Μόσχα, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την επιδείνωση της κατάστασης στο μέτωπο, όπου οι μάχες συνεχίζονται με σφοδρότητα.

«Τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση επιδεινώθηκε δραστικά», είπε η Νατάλια Νικανόροβα, η «υπουργός Εξωτερικών» της αυτοανακηρυχθείσας «Λαϊκής Δημοκρατίας» του Ντονέτσκ.

«Δεν βιαζόμαστε», πρόσθεσε, όταν ρωτήθηκε εάν η περιοχή θα ενσωματωθεί τελικά στη Ρωσία. «Ο αρχικός στόχος είναι να απελευθερώσουμε τη Δημοκρατία», συνέχισε, υιοθετώντας τη ρητορική που χρησιμοποιεί η Ρωσία για τον πόλεμο. «Στη συνέχεια θα γίνει δημοψήφισμα, εν ευθέτω χρόνω, και θα δούμε ποια είναι η βούληση του λαού», είπε, διευκρινίζοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα αλλάξει το καθεστώς της «πρεσβείας».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναγνώρισε τον Φεβρουάριο την ανεξαρτησία του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ, των δύο περιοχών που συναποτελούν τη λεκάνη του Ντονμπάς και λίγες ημέρες αργότερα ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην Ουκρανία.

Η Νικανόροβα συνοδευόταν από την «πρέσβειρα» του Ντονέτσκ στη Μόσχα, την Όλγκα Μακέγιεβα. Οι δύο γυναίκες μίλησαν στους δημοσιογράφους στην αυλή του κτιρίου όπου θα στεγαστεί η «πρεσβεία», σε μια κεντρική συνοικία της Μόσχας. Στα εγκαίνια δεν παρέστησαν υψηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι.

