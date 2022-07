Κοινωνία

Πειραιάς: κοντέινερ με “υαλικά”... έκρυβε εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα (εικόνες)

Ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος "έδειξε" το παράνομο φορτίο στις Αρχές.

Στον εντοπισμό και την κατάσχεση δέκα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων (10.960.000) λαθραίων τσιγάρων, προέβησαν, πρωινές ώρες σήμερα στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά σε συνεργασία με τελωνειακούς υπαλλήλους και στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου του Λιμενικού.

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών στις 06.07.2022, δεσμεύτηκε εμπορευματοκιβώτιο, που εκφορτώθηκε στον Σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά, προερχόμενο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με δηλωμένο φορτίο γυάλινα είδη και τελικό προορισμό το Μαυροβούνιο.

Στη συνέχεια, την 07.07.2022, διενεργήθηκε έλεγχος από την ομάδα X-RAY του Γ΄ Τελωνείου Πειραιά, από την οποία κρίθηκε απαραίτητος ο περαιτέρω φυσικός έλεγχος του εν λόγω εμπορευματοκιβωτίου.

Πρωινές ώρες σήμερα και κατόπιν ένδειξης τελωνειακού σκύλου ανίχνευσης καπνικών προϊόντων Κ9, στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και τελωνειακούς υπαλλήλους προέβησαν στην αποσφράγιση και στον καθολικό έλεγχο του ανωτέρω εμπορευματοκιβωτίου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά πεντακόσια σαράντα οκτώ χιλιάδες (548.000) πακέτα τσιγάρων με είκοσι τσιγάρα έκαστο, που αντιστοιχούν σε δέκα εκατομμύρια εννιακόσια εξήντα χιλιάδες (10.960.000) τσιγάρα.

Το συνολικό ποσό διαφυγόντων δασμών και λοιπών φόρων, ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι μία χιλιάδων ογδόντα ενός ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (2.321,81,55 ευρώ), ενώ η κατασχεθείσα ποσότητα καθώς και το κατασχεθέν εμπορευματοκιβώτιο παραδόθηκαν στο Γ΄ Τελωνείο Πειραιά.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

