“Χαμόγελο του Παιδιού”: Ανήλικη βρέθηκε πριν 1 χρόνο - Η Αστυνομία δεν μας ενημέρωσε ποτέ!

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου, για την έφηβη που εντοπίστηκε λίγο καιρό μετά την εξαφάνιση της και την έλλειψη ενημέρωσης από το Τμήμα που χειριζόταν την υπόθεση.

«Καρφιά» για την έλλειψη επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ φορέων, εν προκειμένω του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας, ρίχνει ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με ανακοίνωση του, σχετικά με την περιπέτεια εξαφάνισης μιας ανήλικης από το σπίτι της.

Το κορίτσι είχε φύγει σε ηλικία 14 ετών, από το σπίτι του, στην Γλυφάδα, τον Οκτώβριο του 2020 και τότε είχε σημάνει συναγερμός, με τους ανθρώπους από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να κινητοποιούν τον μηχανισμό αναζήτησης για εξαφανισμένα παιδιά.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από την σημερινή ανακοίνωση του Συλλόγου, το 16χρονο πλέον κορίτσι έχει επιστρέψει στους δικούς του ανθρώπους εδώ και έναν χρόνο, όμως ουδέποτε υπήρξε ενημέρωση από την οικεία αστυνομική αρχή για την αίσια λήξη της υπόθεσης και επομένως την διακοπή της κινητοποίησης, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την απόσυρση των φωτογραφιών που είχαν διανεμηθεί μαζί με το άγγελτήριο της αναζήτησης της έφηβης.

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Η περιπέτεια της Ιζαμπέλα-Έλενα Σ., 16 ετών, έληξε δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα και με καθυστέρηση ενός έτους για την εύρεση της ανήλικης από το Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας που χειριζόταν την εξαφάνισή της.

Η Ιζαμπέλα-Έλενα Σ. βρέθηκε στην περιοχή της Γλυφάδας και είναι καλά στην υγεία της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Ιζαμπέλα-Έλενα Σ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».

