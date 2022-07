Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στη Χιλή

Ποιο ήταν το επίκεντρο του ισχυρού σεισμού που έπληξε τη Χιλή.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 (ώρα Ελλάδος) κοντά στο Νησί του Πάσχα, το οποίο αποτελεί επαρχία της Χιλής, όπως ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 33 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

