Γαστρεντερίτιδα: Μαζικά κρούσματα σε χωριά - “Δεν προλαβαίναμε να…” (βίντεο)

Τι λέει κάτοικοι που εδώ και πάνω από δύο εβδομάδες, μεταφέρονται κατά δεκάδες στο νοσοκομείο για ιατρική βοήθεια και νοσηλεία. Που οφείλεται η μόλυνση.

Έναν εφιάλτη δίχως τέλος βιώνουν τις τελευταίες 17 ημέρες οι κάτοικοι τριών χωριών του Μυλοποτάμου, οι οποίοι καταναλώνοντας νερό της βρύσης -που είχε μολυνθεί χωρίς να το γνωρίζουν- κατέληξαν στο νοσοκομείο με γαστρεντερίτιδα.

Συγκεκριμένα, αιτία της απίστευτης ταλαιπωρίας είναι η μόλυνση που υπέστη η πηγή από την οποία τροφοδοτούνται με νερό τα τρία χωριά, στην οποία με βάση τα πρώτα στοιχεία της ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου, έπεσαν λύματα όταν υπερχείλισε το αντλιοστάσιο λόγω βλάβης που υπέστη.

Τα μαζικά κρούσματα της νόσου καταγράφονται στα χωριά Κρασούνας, Κεραμωτά και Αβδελά, τα οποία υδροδοτούνται από μία γεώτρηση στην οποία διοχετεύθηκαν λύματα, όταν υπέστη βλάβη το αντλιοστάσιο της περιοχής.

Μέχρι και πριν από λίγες ημέρες οι βρύσες των τριών χωριών είχαν στερέψει, ενώ μετά τον καθαρισμό των δικτύων το νερό επανήλθε, όμως ακόμα και σήμερα δεν επιτρέπεται να καταναλωθεί, με αποτέλεσμα ο δήμος να τροφοδοτεί τις πάνω από 100 οικογένειες με εξάδες εμφιαλωμένου νερού.

«Παρέλαση» στο κέντρο υγείας Περάματος και στο νοσοκομείο Ρεθύμνου -όπου μάλιστα κάποιοι ηλικιωμένοι αναγκάστηκαν και να νοσηλευτούν για να μην υποστούν και αφυδάτωση- κάνουν από τα τέλη Ιουνίου οι κάτοικοι τριών χωριών του Μυλοποτάμου που υπέστησαν γαστρεντερίτιδα επειδή κατανάλωσαν νερό της βρύσης. Τα μαζικά κρούσματα της νόσου καταγράφονται στις πάνω από 100 οικογένειες των χωριών Κρασούνα, Κεραμωτά και Αβδελά» τόνισε κάτοικος της περιοχής.

Όταν το πρόβλημα έγινε αντιληπτό η ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου, διέκοψε την υδροδότηση ενώ μετά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους, τον καθαρισμό, την απολύμανση και την υπερχλωρίωση των δικτύων, το νερό άρχισε και πάλι να τρέχει στις βρύσες των σπιτιών.

Όμως μέχρι και σήμερα δεν επιτρέπεται να καταναλωθεί για τις προσωπικές ανάγκες των κατοίκων παρά μόνο για την τουαλέτα και την καθαριότητα των σπιτιών.

Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι από τον πρωτοφανή εφιάλτη που βιώνουν μιλούν στην ΚΡΗΤΗ TV για το «μαρτύριο» της εξάδας εν μέσω θέρους, μιας και με τα εμφιαλωμένα μπουκάλια νερού που τους τροφοδοτεί ο δήμος δύο φορές την εβδομάδα, είναι αναγκασμένοι να ξεδιψάζουν, να μαγειρεύουν, να κάνουν μπάνιο, να πλύνουν τα ρούχα τους, να ποτίζουν τα ζώα τους, αλλά και τα κηπευτικά τους.

Καθημερινά η ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, ενώ ο εφιάλτης του νερού εκτιμάται πως θα λήξει στα τέλη της εβδομάδας.

Πηγή: neakriti.gr

