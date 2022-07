Παράξενα

Λαμία: “Λυπούμαστε, πάγωσε η σορός και δεν θα γίνει η νεκροτομή”!

Αλγεινή εντύπωση και αντιδράσεις προκαλεί το δράμα διαρκείας, που βιώνουν οι συγγενείς του άνδρα, που “κεραυνοβολήθηκε από ρεύμα”, κόβοντας κλαδιά δέντρων.

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κάνεις το δράμα που ζει η οικογένεια του άτυχου 31χρονου από το Καρπενήσι που την Παρασκευή βρήκε τραγικό θάνατο σε ορεινή περιοχή της Φθιώτιδας την ώρα που καθάριζε τις ηλεκτροφόρες γραμμές από κλαδιά δέντρων.

Οι δικοί του άνθρωποι μέσα στον αβάσταχτο πόνο τους, για το ανεπάντεχο κακό που τους βρήκε, από την μια στιγμή στην άλλη, έχουν να αντιμετωπίσουν και την αναλγησία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λαμίας, αφού η κ. Ακριβούση αρνήθηκε να κάνει την νεκροψία – νεκροτομή το απόγευμα της Παρασκευής και έδωσε εντολή να μπει η σορός σε ψυκτικό θάλαμο μέχρι τη Δευτέρα.

Και αφού περίμεναν όλο το Σαββατοκύριακο, όταν ήρθε η Δευτέρα τους είπαν να περιμένουν ακόμα δυο τρεις ημέρες γιατί πάγωσε η σορός και δεν μπορεί να γίνει η νεκροψία - νεκροτομή.

«Τι άλλο θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι; Είναι δυνατόν να έχουν τον πόνο τους από τον αδόκητο χαμό ενός νέου ανθρώπου και κανείς να μην σέβεται ούτε τους συγγενείς, αλλά ούτε και τη σορό του ανθρώπου που έφυγε;», σχολιάζει το lamiareport.gr, θυμίζοντας πως στο παρελθόν ένας 45χρονος είχε παραμένει άταφος για 27 ολόκληρες ημέρες, ενώ πολλοί συγγενείς ταλαιπωρήθηκαν με τα "καμώματα" της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας.

Δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που εκλέγονται σε Ευρυτανία και Φθιώτιδα κατέθεσαν αναφορά στον Υπουργό Δικαιοσύνης για το θέμα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Μετά το ατύχημα, ο άτυχος νέος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Αστυνομικό Τμήμα Σπερχειάδας, ενημέρωσε την Ιατροδικαστή κ. Ακριβούση Αποστολία (κατά ώρα 16:45), η οποία έδωσε εντολή η σορός του άτυχου νέου να μεταφερθεί και να φυλαχθεί σε ψυκτικό θάλαμο στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για νεκροψία – νεκροτομή.

Οι τραγικοί γονείς και οι στενοί συγγενείς του άτυχου νέου, παρακάλεσαν να επισπευσθεί η διαδικασία της νεκροψίας για ευνόητους λόγους, ή να τους δοθεί άδεια μεταφοράς του ανθρώπου τους σε άλλη ιατροδικαστική Υπηρεσία, προκειμένου να λάβει τέλος το μαρτύριο τους (όσο αυτό μπορεί να συμβεί).

Δυστυχώς, για πολλοστή φορά, η Ιατροδικαστής Λαμίας, με προφάσεις και δικαιολογίες, αποφάσισε να διενεργήσει την νεκροψία την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και απαγόρευσε την μεταφορά του άτυχου νέου σε άλλη Ιατροδικαστική Υπηρεσία, παρατείνοντας το μαρτύριο των γονιών, συγγενών και φίλων.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 9:00, ανήγγειλε, μέσω υπαλλήλου, ότι η νεκροψία- νεκροτομή, θα γίνει μετά από δύο ή τρείς ημέρες (γιατί πάγωσε η σορός), φέρνοντας στα όρια της τρέλας και της απόγνωσης τους γονείς, συγγενείς και το σύνολο της μικρής τοπικής κοινωνίας μας».

