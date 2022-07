Οικονομία

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι

Πτωτικά κινείται το πετρέλαιο Brent και κλείνει κάτω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από τον Απρίλιο.



Η τιμή του πετρελαίου κατρακύλησε χθες Τρίτη, εξαιτίας του κλίματος ανησυχίας για το ενδεχόμενο ύφεσης της παγκόσμιας οικονομίας, που θα ακρωτηρίαζε τη ζήτηση, την ώρα που αρκετές ενδείξεις υποδεικνύουν ότι οι αγορές θα συνεχίσουν να γνωρίζουν αναταράξεις για καιρό.

Η τιμή του βαρελιού Brent της Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Σεπτέμβριο μειώθηκε κατά 7,10% και έκλεισε στα 99,49 δολάρια ΗΠΑ, είναι η πρώτη φορά που υποχώρησε κάτω από το όριο των 100 δολαρίων έπειτα από περίπου τρεις μήνες.

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας West Texas Intermediate (WTI) προς παράδοση τον Αύγουστο έκλεισε παράλληλα με πτώση 7,92%, στα 95,84 δολάρια.

«Το πετρέλαιο βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση» και ενδέχεται να συνεχίσει να πέφτει «στο μέτρο που οι αναπτυξιακές προοπτικές θα επιδεινώνονται» και θα μεγεθύνουν τις ανησυχίες για τη ζήτηση, συνόψισε ο Κρεγκ Έρλαμ, αναλυτής της Oanda.

«Στη Δύση, ο συνδυασμός των υψηλών τιμών της ενέργειας και της ανόδου των επιτοκίων τροφοδοτεί τις ανησυχίες περί ύφεσης που θα είχε σοβαρό αντίκτυπο» στην αγορά του μαύρου χρυσού, συγκατένευσε ο Κάρστεν Φριτς, αναλυτής της Commerzbank.

Το νέο κύμα περιοριστικών μέτρων στην Κίνα εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού στην Κίνα προστίθεται στις ανησυχίες των επενδυτών, που φοβούνται νέα lockdowns.

