Μαρούσι: Φωτιά στις εγκαταστάσεις του Real Fm (εικόνες)

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μια ηχολήπτρια που βρισκόταν στον χώρο τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά. Εντοπίστηκαν γκαζάκια.



Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο κτίριο που βρίσκεται ο Realfm 97,8, επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Η φωτιά ξεκίνησε από τον πάνω όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται ο Realfm 97,8 και επεκτάθηκε προς τα κάτω.

Η πυροσβεστική εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, με πρώτο αυτό του εμπρησμού, καθώς ακούστηκαν τρεις εκρήξεις. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μια ηχολήπτρια που βρισκόταν στον χώρο τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά.

Όπως είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλοκαίρι Μαζί" ο Μάνος Νιφλής βρέθηκαν γκαζάκια στην βάση του ασανσέρ, ενώ για την ηχολήπτρια ανέφερε ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Επίσης, ο ανέφερε ότι χθες υπήρξε ξαφνικά σοβαρή βλάβη στις εγκαταστάσεις μετάδοσης του σήματος και μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο εκδηλώθηκε φωτιά στις εγκαταστάσεις του Realfm 97,8 στο Μαρούσι. "Πιστεύουμε ότι αυτά τα δύο περιστατικά συνδέονται", είπε ο Μάνος Νιφλής.

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος Γιάννης Παπαγιάννης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε ότι τοποθετήθηκαν τρία γκαζάκια και ότι από την φωτιά καταστράφηκε μεγάλο μέρος του κτηρίου. «Κάποιοι ήθελαν να μας φιμώσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταδίκη της επίθεσης από τον πολιτικό κόσμο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, επεσήμανε πως είναι αυτονόητη η καταδίκη του εμπρησμού στις εγκαταστάσεις του Real FM και σημείωσε πως ευτυχώς δεν υπήρξε, πέρα από τις ζημιές, σοβαρή επίπτωση σε κάποιον από τους εργαζόμενους στον σταθμό την ώρα της επίθεσης και της πυρκαγιάς.

Λίγο αργότερα, ο κ. Οικονόμου σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι "ο εμπρησμός στα γραφεία του Real Group αποτελεί μια πράξη καταδικαστέα. Όποιος νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα πλήξει την ελευθερία του Τύπου, πλανάται πλάνην οικτράν. Η Κυβέρνηση στέκεται σταθερά δίπλα στα Μέσα Ενημέρωσης και τους εργαζόμενους σε αυτά, ανυποχώρητα απέναντι σε όσους αντιμάχονται την ελεύθερη έκφραση".

«Η επίθεση κατά Realfm 97,8 και Real News, από την οποία προκλήθηκε πυρκαγιά και κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, είναι μία απολύτως καταδικαστέα εγκληματική ενέργεια, που στρέφεται κατά της ελευθερίας της έκφρασης στη χώρα μας» τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

"Καταδικάζουμε την επίθεση στον δημοσιογραφικό όμιλο Real. Οι πράξεις μίσους που στόχο έχουν την ελεύθερη έκφραση, δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία και τη Δημοκρατία μας. Είμαστε σταθερά ενάντια στην τρομοκρατία", αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι "η εμπρηστική επίθεση στον Real fm είναι μια αποτρόπαια πράξη ενάντια στη δημοσιογραφία, ενάντια στην ελευθεροτυπία κι εν τέλει ενάντια στη Δημοκρατία. Στη χώρα μας η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης δέχεται συνεχή πλήγματα: από την ανεξιχνίαστη δολοφονία Καραιβάζ μέχρι και εμπρηστικές επιθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή εργαζομένων. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας σε όλους τους ανθρώπους και τους εργαζόμενους του σταθμού. Το ελάχιστο που έχει να κάνει η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές είναι να φέρουν άμεσα τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης".

"Καταδικάζουμε απερίφραστα και κατηγορηματικά την εμπρηστική επίθεση στον Ρ/Σ Realfm978. Στεκόμαστε απέναντι σε κάθε επιχείρηση εκφοβισμού ή φίμωσης της δημοσιογραφικής φωνής. Η ελευθερία του Τύπου είναι αδιαπραγμάτευτη", έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

Το ΚΚΕ αναφέρει ότι "η επίθεση, με εκρηκτικούς μηχανισμούς, στα γραφεία που στεγάζονται η εφημερίδα Real News και ο ραδιοφωνικός σταθμός Real fm, με μεγάλους κινδύνους για τους εργαζόμενους σε αυτά τα Μέσα, είναι πράξη αποτρόπαια και απολύτως καταδικαστέα. Το ΚΚΕ εκφράζει την αμέριστη στήριξη και αλληλεγγύη του στους δημοσιογράφους, σε όλους τους εργαζόμενους της εφημερίδας και του σταθμού".

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι "η εμπρηστική επίθεση στα γραφεία του Real FM, συνιστά αισχρή και άνανδρη τρομοκρατική ενέργεια που έθεσε σε κίνδυνο την ζωή μίας εργαζόμενης γυναίκας και στρέφεται ευθέως κατά της ελευθερίας του λόγου και της Δημοκρατίας. Η Ελληνική Λύση καταδικάζει απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο αυτό το έγκλημα. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον σταθμό, τους εργαζόμενους και την αποδοκιμασία μας στην κυβέρνηση που ενώ υποσχέθηκε «νόμο και τάξη», παρέδωσε την Ελλάδα σε χέρια εγκληματικών οργανώσεων."

