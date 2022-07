Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Καπραβέλος: Πληρώνουμε τα ακραία χαλαρωτικά μέτρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Διευθυντής ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» για την έξαρση κρουσμάτων, την πίεση στο ΕΣΥ και την 4η δόση εμβολίου.



Για την έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού στην χώρα το τελευταίο διάστημα και την πίεση στο ΕΣΥ μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» ο Διευθυντής ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπανικολάου», Νικόλαος Καπραβέλος.

Ο κ. Καπραβέλος χαρακτήρισε αναμενόμενη την πίεση στο ΕΣΥ «όταν αγνοείς την πανδημία», όπως είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «πληρώνουμε τα ακραία χαλαρωτικά μέτρα».

Χαρακτήρισε λάθος την μη χρήση μάσκας στους κλειστούς χώρους και τόνισε ότι όλη η Ευρώπη βράζει από κρούσματα κορονοϊού, με αποτέλεσμα στην χώρα να υπάρχουν πολλά εισαγόμενα κρούσματα.

«Παίζουμε με την ρώσικη ρουλέτα αυτή τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καπραβέλος και τόνισε ότι υπάρχει φόβος για το ενδεχόμενο να «ξεπηδήσουν» νέα στελέχη του κορονοϊού.

Υπογράμμισε ακόμα ότι υπάρχει ισχυρή σύσταση από τους διεθνείς οργανισμούς για χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους και αναρωτήθηκε αν «πρέπει να γεμίσουν οι εντατικές και τα νεκροταφεία για να αφυπνιστούμε»

Σχετικά με τα εμβόλια, ανέφερε ότι ακόμα δεν έχουμε βρει το εμβόλιο που θα δίνει μια μόνιμη ανοσία, ωστόσο αυτά που ήδη έχουμε δίνουν μια προσωρινή προστασία, την οποία όμως, όπως είπε, δεν πρέπει να την υποτιμούμε.

Τόνισε ακόμα ότι η 4η δόση παρέχει προστασία για τους άνω των 60 ετών και ότι όσοι δεν την έχουν κάνει είναι απροστάτευτοι.

Σχετικά με τον νέο τρόπο καταγραφής των κρουσμάτων από τον ΕΟΔΥ είπε ότι αυτό δεν αλλάζει την ουσία, ωστόσο σημείωσε ότι έλλειψη καθημερινής ενημέρωσης μπορεί να είναι καταστροφική.

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΣΘ: Πειθαρχικός έλεγχος στον οδηγό που κάλεσε την αστυνομία για κοπέλα που φορούσε μπουστάκι

Δίκη Λιγνάδη: Η ώρα της απόφασης

Παλλήνη: Νεκρός από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο (βίντεο)