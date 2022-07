Οικονομία

Twitter κατά Έλον Μασκ: Προσφυγή για παραβίαση συμφωνίας

Η προσφυγή αυτή ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες αντιπαραθέσεις στην ιστορία της Γουόλ Στριτ.



Η Twitter Inc προσέφυγε σε δικαστήριο του Ντέλαγουερ εναντίον του Έλον Μασκ επειδή παραβίασε τη συμφωνία εξαγοράς της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης έναντι τιμήματος 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο να τον αναγκάσει ολοκληρώσει την εξαγορά για την τιμή των 54,20 δολαρίων ανά μετοχή, όπως είχε συμφωνηθεί.

“Ο Μασκ προφανώς πιστεύει ότι ο ίδιος -σε αντίθεση με τις άλλες πλευρές που υπάγονται στο νόμο περί επιχειρηματικών συμφωνιών του Ντέλαγουερ- είναι ελεύθερος να αλλάξει άποψη, να μετατρέψει σε σκουπίδια την χρηματιστηριακή αξία της εταιρίας, να διαταράξει τη λειτουργία της και να αποχωρήσει”, αναφέρεται στο κείμενο της προσφυγής.

Την Παρασκευή, ο Μασκ δήλωσε ότι αποχωρεί από τη συμφωνία, επειδή το Twitter παραβίασε τους όρους της, αποτυχαίνοντας να ανταποκριθεί σε αιτήματα για πληροφορίες αναφορικά με το ποσοστό των ψεύτικων λογαριασμών χρηστών στην πλατφόρμα, που έχει καθοριστικό ρόλο για την απόδοση της επιχείρησης.

Ο Μασκ, που είναι ο εκτελεστικό διευθυντής της εταιρίας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων Tesla Inc, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού των εξελίξεων.

Στην προσφυγή της η εταιρεία κατηγορεί τον Μασκ για μία “μακρά λίστα” παραβιάσεων των όρων της συμφωνίας συγχώνευσης “που έχει επισκιάσει την Twitter και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της.”

Η τιμή των μετοχών της εταιρείας έκλεισε χθες στα 34,06 δολάρια, αυξημένη κατά 4,3%, αλλά δραστικά μειωμένη από το επίπεδο των 50 δολαρίων, στο οποίο και εμπορεύονταν όταν η συμφωνία εξαγοράς εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, στα τέλη Απριλίου.

Ο Μασκ δήλωσε ότι τερματίζει την εξαγορά εξαιτίας της έλλειψης πληροφόρησης σχετικά με τους ψεύτικους λογαριασμούς των χρηστών, αλλά και μη ακριβείς παρουσιάσεις δεδομένων που είχαν ως συνέπεια να προκληθεί “μία ουσιώδης δυσμενή αλλαγή.” Ο ίδιος είπε ότι οι αποχωρήσεις διευθυντικών στελεχών προκάλεσαν προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.

Η Twitter χαρακτήρισε τις αιτιάσεις που επικαλείται ως Μασκ ως ένα “πρόσχημα” που στερείται αξιοπιστίας, δηλώνοντας ότι η απόφαση αποχώρησης έχει περισσότερο να κάνει με μία πτώση των τιμών στην αγορά των μετοχών, ειδικότερα στις τιμές των μετοχών του τεχνολογικού τομέα.

Η τιμή των μετοχών της Tesla που είναι η κύρια πηγή της περιουσίας του Μασκ, έχασε ποσοστό 30% της αξίας τους, από τότε που ανακοινώθηκε η συμφωνία και έκλεισε χθες, στα 699,21 δολάρια.

Ειδικοί στα νομικά έχουν δηλώσει ότι από τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ότι το πάνω χέρι στις εξελίξεις διαφαίνεται να έχει η Twitter, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο ο Μασκ διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία, αρνούμενος να κάνει την παραδοσιακή έρευνα σε βάθος, η οποία προηγείται από τις συμφωνίες εξαγοράς.

