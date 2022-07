Αθλητικά

Σκοποβολή - Παγκόσμιο Κύπελλο: Αργυρό μετάλλιο για τα αδέλφια Κορακάκη

Σπουδαία εμφάνιση από τα αδέρφια Κορακάκη στον τελικό του μικτού αγωνίσματος των 10μ. αεροβόλου πιστολιού.



Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που διεξάγεται στην Νότια Κορέα, ανέβηκαν τα αδέλφια Κορακάκη.

Η Άννα και ο Διονύσης, συμμετείχαν στον τελικό του μικτού αγωνίσματος των 10μ. αεροβόλου πιστολιού και πραγματοποίησαν σπουδαία εμφάνιση, με αποτέλεσμα να φορέσουν στο στήθος τους, το αργυρό μετάλλιο. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε το δίδυμο των Ζοράνα Αρούνοβιτς και Νταμίρ Μίκετς από την Σερβία.

Η Αννα Κορακάκη, στην ίδια διοργάνωση, έφθασε μία ανάσα από το βάθρο, αλλά για μισό βαθμό έμεινε στην 4η θέση στον τελικό των 10μ. που έγινε εχθές, ενώ στον προκριματικό κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ με 588/600.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ελληνικής αποστολής στην διοργάνωση, δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς την Παρασκευή (15/7), η Αννα Κορακάκη θα συμμετάσχει στο αγώνισμα του αεροβόλου πιστολιού 25μ.

