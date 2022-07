Κόσμος

Μακελειό στο Τέξας: καθυστερημένη η αντίδραση της αστυνομίας (βίντεο - ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επί σχεδόν μια ώρα κι ένα τέταρτο, εικονίζονται να φθάνουν δεκάδες αστυνομικοί, βαριά οπλισμένοι, χωρίς κανένας να μπει στην τάξη όπου βρίσκονταν ο ένοπλος.



Βίντεο το οποίο είναι σχεδόν αδύνατο να παρακολουθήσει κανείς παραμένοντας ψύχραιμος και το οποίο δημοσιοποίησαν χθες Τρίτη δύο τοπικά μέσα ενημέρωσης στην πολιτεία Τέξας (νότια) δείχνει πώς αστυνομικοί περίμεναν 74 λεπτά προτού επέμβουν και σκοτώσουν τον νεαρό οπλοφόρο Σαλβαδόρ Ράμος, που σκότωσε 19 παιδιά και δύο δασκάλες στο πρωτοβάθμιο σχολείο Ρομπ, στην πόλη Ουβάλντε, την 24η Μαΐου.

Τα πλάνα, από κάμερες συστημάτων παρακολούθησης, κινητό και κάμερα που φόραγε αστυνομικός, έδωσαν στη δημοσιότητα η εφημερίδα Austin-American Statesman και ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός KVUE. Το υλικό, που απαιτούσαν να δημοσιοποιηθεί συγγενείς των θυμάτων χωρίς να γίνει ποτέ αυτό από τις αρχές, φέρνει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, ο τρόπος που ενήργησαν οι οποίες χαρακτηρίστηκε «απόλυτη αποτυχία» από τον διευθυντή της υπηρεσίας δημόσιας υγείας του Τέξας, τον Στίβεν Μακρό.

Επί σχεδόν μια ώρα κι ένα τέταρτο, εικονίζονται να φθάνουν δεκάδες αστυνομικοί, ολοένα πιο βαριά οπλισμένοι, χωρίς κανένας να μπει στην τάξη όπου βρίσκονταν ο ένοπλος, μαθητής λυκείου, και τα μικρά θύματά του. Το βίντεο ξεκινά με την άφιξη του 18χρονου στον τόπο της τραγωδίας: χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγεί κοντά στο πρωτοβάθμιο σχολείο Ρομπ και εμπλέκεται σε τροχαίο. Δύο άνθρωποι σπεύδουν να τον βοηθήσουν, αλλά τους υποδέχεται πυροβολώντας τους. Καθώς φεύγουν τρέχοντας, εκείνος εικονίζεται να βαδίζει προς το σχολείο.

Το επόμενο πλάνο είναι απόσπασμα κλήσης στην υπηρεσία άμεσης βοήθειας από εργαζόμενη στο σχολείο, στις 11:32. Η σχολική υπάλληλος ακούγεται να φωνάζει σε παιδιά «πηγαίνετε στις τάξεις σας!». Στις 11:33, ο νεαρός μπαίνει βαδίζοντας ήρεμα στο σχολείο, περνώντας καθώς διασχίζει τον διάδρομο μια μπούκλα μαλλιών πάνω από το μάτι του, κρατώντας το τουφέκι του με την κάννη στραμμένη προς το δάπεδο.

Ένα αγοράκι εμφανίζεται στη γωνία του διαδρόμου, μοιάζει να θέλει να τον ακολουθήσει, όταν τον βλέπει να σημαδεύει με το όπλο μέσα σε μια αίθουσα και να πυροβολεί. Από εκεί και πέρα, ακούγονται αλλεπάλληλες εκπυρσοκροτήσεις, για κάπου τρία λεπτά, ως την άφιξη των πρώτων αστυνομικών, στις 11:36.





Είναι τουλάχιστον οκτώ, με πιστόλια στα χέρια και φορώντας αλεξίσφαιρα. Αρχικά, κινούνται προς την τάξη. Ακούγονται πυροβολισμοί. Υποχωρούν στον διάδρομο. Τριάντα έξι λεπτά αργότερα, βρίσκονται ακόμη στο ίδιο σημείο, όμως έχουν έρθει και άλλοι αστυνομικοί, εφοδιασμένοι με τουφέκια, αλεξίσφαιρες ασπίδες, ακόμα και κράνη.

Είναι τουλάχιστον είκοσι, από διάφορες μονάδες. Αλλά δεν κινούνται ακόμη προς την αίθουσα. Ενοχλητική λεπτομέρεια: στις 12:30, ο ένας ρίχνει στα χέρια του απολυμαντική γέλη από ένα δοχείο στον τοίχο. Στις 12:50, ακούγονται πυρά. Μια ομάδα έχει πλέον σκοτώσει τον οπλοφόρο. Το βίντεο σταματά.

Η Σάνον Ουάτς, ιδρύτρια της οργάνωσης Moms Demand Action («Οι μητέρες απαιτούν δράση»), η οποία αγωνίζεται για να επιβληθούν αυστηρότεροι κανόνες για την οπλοκατοχή, σχολίασε το υλικό μέσω Twitter.

«Αστυνομικοί με εξοπλισμό για μάχη περιμένουν στον διάδρομο του σχολείου και σταματάνε ακόμα και για να βάλουν αντισηπτικό στα χέρια ενώ παιδιά και δασκάλες σφαγιάζονται», ξέσπασε, απαιτώντας περισσότερη διαφάνεια για τις αποτυχίες της αστυνομίας.

Έχουν αρχίσει να διενεργούνται διάφορες έρευνες, ανάμεσά τους μία από το υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά τα πορίσματά τους δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: ο Μπόλτον ομολόγησε ότι σχεδίασε πραξικοπήματα σε διάφορες χώρες

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν άνδρα στην μέση του δρόμου - Χαροπαλεύει σε ΜΕΘ (εικόνες)

Μαρούσι: Φωτιά στις εγκαταστάσεις του Real Fm (εικόνες)