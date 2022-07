Οικονομία

Power Pass: Πληρωμές σε δύο δόσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι και πότε θα λάβουν πρώτοι το βοήθημα, ύψους έως 600 ευρώ ανά αίτηση. Πως θα ειδοποιηθούν οι δύο εκατομμύρια δικαιούχοι. Όσα πρέπει να ξέρετε.

Αν δεν υπάρξει κάποιο στραβοπάτημα της τελευταίας στιγμής, την ερχόμενη Παρασκευή, 15 Ιουλίου, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά θα δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό ποσά από 18 έως και 600 ευρώ, στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης για τα υψηλά τιμολόγια ρεύματος, μέσω του Power Pass.

Ο προγραμματισμός του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει έναρξη πληρωμών στο τέλος της εβδομάδας, ενώ η εξόφληση θα γίνει σε δύο δόσεις, με ορισμένους δικαιούχους να χρειαστεί να περιμένουν παραπάνω, μέχρι να ολοκληρωθούν επιπλέον ελέγχουι και διασταυρώσεις στοιχείων.

Όσοι εντοπιστούν να έχουν αποπειραθεί να «εξαπατήσουν» το σύστημα, εφόσον λάβουν χρήματα τα οποία τελικά αποδειχθεί πως δεν δικαιούνται θα κληθούν να τα επιστρέψουν διπλά.

Σε σύνολο περίπου 4 εκατομμυρίων νοικοκυριών με δηλωθέν καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ , οι αιτήσεις προσέγγισαν τα 3 εκατομμύρια για να περιοριστούν τελικά σε περίπου 2,5 εκατομμύρια μοναδικά ΑΦΜ.

Σύμφωνα με το Euro2day.gr, καταγράφηκαν αιτήσεις από φορολογούμενους με υψηλότερα εισοδήματα που «κόπηκαν», διπλο-αιτήσεις ή και αιτήσεις οι οποίες έγιναν χωρίς να υπάρχει επιβάρυνση στα τιμολόγια του ηλεκτρικού.

Το Power Pass αφορά νοικοκυριά στα οποία η επιβάρυνση (ρήτρα αναπροσαρμογής μείον επιδοτήσεις από το κράτος και παρόχους) ξεπερνά τα 30 ευρώ για τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2021 έως και τον περασμένο Μάιο. Αφορά επίσης λογαριασμούς μόνο για την πρώτη κατοικία, ανεξάρτητα εάν είναι ιδιόκτητη ή νοικιασμένη. Όταν στις αιτήσεις εφαρμόζονται τα κριτήρια χορήγησης οι τελικοί δικαιούχοι περιορίζονται λίγο χαμηλότερα από τα 2 εκατομμύρια σύμφωνα με πληροφορίες.

Την ενίσχυση θα λάβει αυτός που πληρώνει το λογαριασμό του ρεύματος, ανεξάρτητα εάν το ρολόι (ο αριθμός παροχής) είναι στο όνομά του ή όχι. Οι δικαιούχοι θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα, στο κινητό τους ή στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και μπορούν να κάνουν τα χρήματα που θα λάβουν ό,τι θέλουν ακόμα και εάν έχουν απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με τυχόν άλλες οφειλές προς το δημόσιο ή τρίτους.

Ειδήσεις σήμερα:

Οικονόμου: O Τσίπρας έχει “χάρισμα” κι αντιλαμβάνεται μια δική του πραγματικότητα

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν άνδρα στην μέση του δρόμου - Χαροπαλεύει σε ΜΕΘ (εικόνες)

ΟΑΣΘ: Πειθαρχικός έλεγχος στον οδηγό που κάλεσε την αστυνομία για κοπέλα που φορούσε μπουστάκι