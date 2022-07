Πολιτική

Κυπριακό - Τατάρ: Χωρίς την Τουρκία, η Κύπρος θα γίνει... Ουκρανία

Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων αναφέρεται στον Ερντογάν και στην εγγύηση της Τουρκίας για τα Κατεχόμενα, ενώ επιμένει πως είναι μονόδρομος η αναγνώριση δύο κρατών στο νησί.

«Τώρα λέμε δύο κράτη, δεν υπάρχει γυρισμός», δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ υποστηρίζοντας ότι η μόνη εγγύηση των Τουρκοκυπρίων είναι η Τουρκία.

«Όταν κοιτάξαμε την Ουκρανία, είδαμε πόσο δίκιο είχαμε. Γιατί δεν έχουν εγγυητή», ανέφερε ο Τατάρ, σε συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Τζουμχουριέτ.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Ερσίν Τατάρ ανέφερε πως «εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά είχε πει “ναι” (ενν. στο σχέδιο Ανάν), θα υπήρχαν πολύ διαφορετικές καταστάσεις εναντίον μας στο νησί σήμερα».

Για τις διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντανά, ο Ερσίν Τατάρ είπε πως το «το τελευταίο χαρτί ήταν οι “μηδέν στρατιώτες, μηδέν εγγυήσεις” Η Τουρκία θα εγκατέλειπε τις εγγυήσεις στο νησί, θα αναλάμβανε η ΕΕ. Θα αποσύρονταν και οι Τούρκοι στρατιώτες. Αδύνατον. Όταν δεν έγινε δεκτό, αυτή η δουλειά τελείωσε».

Ο Ερσίν Τατάρ σημείωσε ακόμη πως μετά από αυτό εξελέγη ο ίδιος και τότε «μια νέα εποχή ξεκίνησε στην Κύπρο ως αποτέλεσμα των αξιολογήσεων που κάναμε στην πρωθυπουργία».

«Ένα νέο όραμα, μια νέα κατανόηση και μια νέα πολιτική... Αυτό είναι δύο κράτη. Γιατί αν γινόταν ένας συνεταιρισμός με τους Ε/Κ, η Τουρκία θα αποχωρούσε και μπορεί να έμπαινε σε κίνδυνο η ασφάλειά μας και η παρουσία μας εδώ. Δεν είναι δυνατόν να το αποδεχτούμε αυτό. Η μόνη εγγύηση της ύπαρξής μας εδώ είναι η εγγύηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Η νέα πολιτική περιλαμβάνει και αυτό. Η νέα πολιτική σημαίνει ισότιμο εθνικό καθεστώς που βασίζεται στην ισότητα των κυρίαρχων. Μόνο με την αποδοχή αυτού, μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Αν εξετάσουμε το ζήτημα της Ουκρανίας σήμερα βλέπουμε πόσο δίκιο είχαμε. Δείτε σε τί κατάσταση βρέθηκαν. Γιατί δεν έχουν εγγυητή να τους προστατεύσει. Για να είναι επιτυχής η νέα μας πολιτική, σε στενή συνεργασία με τη Δημοκρατία της Τουρκίας, μοιραστήκαμε τις νέες προτάσεις με την άλλη πλευρά, τη Βρετανία και όλα τα κράτη. Φυσικά και έχουμε δυσκολίες. Πρέπει να ξεκινήσουν και οι επίσημες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των παραμέτρων που θέσαμε τη δεκαετία του 1960, που ήταν η δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία. Δεν έχει γίνει πολύ επίσημη συζήτηση αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε υπέρ του διαλόγου», ανέφερε ο Τατάρ.

Ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων υποστήριξε ακόμη ότι «δεν υπάρχει πια ενιαίο κράτος στην Κύπρο. Δεδομένου ότι μια συμφωνία σε ομοσπονδιακή βάση δεν απέφερε αποτελέσματα μετά από 50 χρόνια, όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν εξαντληθεί, τώρα λέμε δύο κράτη. Δεν υπάρχει πλέον γυρισμός. Δεν υπάρχει αυτό που λέει ‘η Κύπρος ανήκει στους Κύπριους’. Γιατί αυτή η φράση εξυπηρετεί ουσιαστικά τους Ε/Κ».

Επικρίνοντας την ΕΕ, ο Ερσίν Τατάρ δηλώνει: «Πώς η ΕΕ αμφισβητεί την 500χρονη ιστορία μου και λέει: ‘Ενέταξα την Κύπρο’. Από ποιον πήρες εσύ την Κύπρο και την ενέταξες; Ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία; Ποιο δικαίωμα, ποιος νόμος, ποιος κανονισμός, ποιο δικαστήριο; Αν έχουν ισχύ, έχουμε και εμείς. Εδώ υπάρχει μια Τουρκία στο όνομα της Κύπρου. 85 εκατομμύρια σήμερα, 100 εκατομμύρια αύριο. Οι διπλωμάτες, οι ειδικοί, οι ιστορικοί μας λένε ότι έχουμε δίκιο. Φτάνει να σταθούμε στο ανάστημά μας. Κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει ότι θα είμαστε σταθερά όρθιοι».

