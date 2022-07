Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - “Κένταυρος”: η νέα παραλλαγή της Όμικρον

Σε πόσες χώρες έχουν εντοπιστεί κρούσματα του νέου στελέχους. Τι δηλώνει ο Γκίκας Μαγιορκίνης για την ευρεία διασπορά του.

Ανησυχία προκαλεί σε ιολόγους και επιστήμονες η εμφάνιση μιας άκρως μεταδοτικής παραλλαγής της μετάλλαξης Όμικρον, η οποία εξαπλώνεται ταχύτατα στην Ινδία και έχει φτάσει μέχρι και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για τη υποπαραλλαγή του κορονοϊού με την επιστημονική ονομασία BA.2.75 που ονομάστηκε «Centaurus» ("Κένταυρος").

Οι περισσότεροι άνθρωποι που νοσούν θα εμφανίσουν συμπτώματα που μοιάζουν με κρυολόγημα και γρίπη.

Περιστατικά της ΒΑ.2.75 έχουν ανιχνευθεί αυτή τη στιγμή σε 8 χώρες: στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία.

Ο Δρ Gagandeep Kang, ο οποίος μελετά τους ιούς στο Christian Medical College της Ινδίας στο Vellore, είπε ότι «πρέπει να αποδεχτούμε ότι τώρα ζούμε με υψηλότερο επίπεδο κινδύνου από ό,τι στο παρελθόν».

Θα χρειαστούν όμως εβδομάδες για να καταλάβουμε εάν το στέλεχος θα επηρεάσει ή όχι την εξάπλωση του ιού, επισημαίνουν οι επιστήμονες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει αρχίσει να παρακολουθεί την παραλλαγή για να παρακολουθεί πώς εξελίσσεται.

Μαγιορκίνης: Πόσο επικίνδυνη είναι η παραλλαγή "Κένταυρος"

Όπως είπε ο καθηγητής επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. προς το παρόν, δεν παρατηρείται κάποια έξαρση ή κάποιο «κύμα» από τη συγκεκριμένη μετάλλαξη παρότι διασπείρεται. Σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί παρακολουθούν την πορεία του «Κενταύρου».

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε παραλλαγές να διασπείρονται και να μην δημιουργούν κάποια συγκεκριμένη έξαρση, άρα λοιπόν προς το παρόν απλά παρακολουθούμε την εξάπλωσή της», τόνισε ο καθηγητής.

Για τις μεταλλάξεις της Όμικρον που επικρατούν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι προκαλούν πυρετό και εξάντληση, αλλά δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα του ασθενούς. Εξήγησε ότι ο πυρετός και η εξάντληση είναι δείγματα αντίδρασης του ανοσοποιητικού και ενδεχομένως να οδηγούν σε ισχυρότερη ανοσία.

«Αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως να έχει και ένα θετικό στοιχείο, γιατί αυτά είναι στοιχεία χτισίματος ανοσίας. Όταν έχουμε και πυρετό και εξάντληση, σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό μας αντιδρά. Άρα υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε ισχυρότερη ανοσία από τη συγκεκριμένη παραλλαγή από ότι από προηγούμενες 01 - 02», ανέφερε και καλεσε τους ασθενείς να καταναλώνουν μπόλικα υγρά, να αντιμετωπίζουν τον πυρετό με αντιπυρετικά και να κάνουν υπομονή μία – δύο ημέρες, καθώς συνήθως μετά τα συμπτώματα υποχωρούν.

Σχετικά με τον αυξημένο αριθμό των κρουσμάτων, ο καθηγητής τόνισε ότι υπάρχει υποεκτίμηση και μπορεί να είναι δύο και τρεις φορές πάνω από τα επίσημα. Τόνισε ακόμη ότι σε αυτή τη φάση δεν έχει τόσο σημασία ο αριθμός των κρουσμάτων αλλά τα σοβαρά περιστατικά. Στα νοσοκομεία της χώρας παρατηρείται αυξημένη ροή, αλλά οι ασθενείς δεν έχουν προβλήματα οξυγόνου και μετά από λίγες ημέρες παίρνουν εξιτήριο. «Δημιουργεί μια πίεση στα νοσοκομεία, αλλά διαφορετική πίεση που είναι διαχειρίσιμη», τόνισε χαρακτηριστικά.

