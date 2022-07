Πολιτική

Ο Φλώρος στα F-35: Επίσκεψη στην μονάδα κατασκευής τους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Fort Worth του Τέξας, όπου κατασκευάζονται τα F-35, βρέθηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Το Ντάλας της πολιτείας του Τέξας, συγκεκριμένα το Fort Worth, επισκέφθηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, συνεχίζοντας την επίσημη επίσκεψη του στις ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, σημειώνει ότι στο Fort Worth «η Lockheed Martin παράγει το μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς F-35» και προσθέτει: «Ενημερώθηκα για τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν τις γραμμές συναρμολόγησης, βαφής, αρχικών, τελικών ελέγχων και πτητικών δοκιμών και για τους 3 τύπους του F-35 (A, B και C), όπου και ξεναγήθηκα από το προσωπικό της εταιρείας».

Ο κ. Φλώρος επισκέφθηκε και τη γραμμή πτητικών δοκιμών του εργοστασίου, «όπου φιλοξενούνται τα F-35 που ετοιμάζονται να παραδοθούν στους χρήστες τους».

«Μου έγινε», συμπληρώνει στην ανάρτηση ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, «σύντομη ενημέρωση για τις διεθνείς πωλήσεις του F-35 και τη διαλειτουργικότητα της χρήσης του σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Επίσης, ενημερώθηκε για την πορεία του προγράμματος εκσυγχρονισμού των μαχητικών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας στην έκδοση Viper αλλά και για τον εκσυγχρονισμό των Αεροσκαφών Ναυτικών Επιχειρήσεων P-3B του Πολεμικού Ναυτικού μας.

«Στη γραμμή παραγωγής του F-35 σύντομα θα κυματίζει και η Ελληνική Σημαία» δηλώνει σε ανάρτηση του στο Twitter ο κ. Φλώρος.

«Με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας στην ελίτ των μαχητικών αεροσκαφών 5ης Γενιάς, η ασφάλεια και η σταθερότητα στην περιοχή μας και πέραν αυτής είναι εγγυημένη» τονίζει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

??Fort Worth Texas

Στην γραμμή παραγωγής του F-35, εκεί που σύντομα θα κυματίζει & η????Σημαία!



Με τις???? #ΕΔ στην ελίτ της 5ης γενιάς Μαχητικών, η προαγωγή #Ασφαλεια #Σταθεροτητα στην περιοχή μας είναι εγγυημένη!



???????? #StrongerTogether



Άριστη φιλοξενία από την @LockheedMartin ?? pic.twitter.com/ussORp06uN

— GEN Konstantinos Floros (@ChiefHNDGS) July 13, 2022

Μάλιστα, η επίσκεψη αυτή έγινε λίγες ώρες μετά την έγκριση απο την Βουλή των ΗΠΑ, της πρώτης τροπολογίας για "μπλόκο" στην Τουρκία σχετικά με τα F-16.

Ειδήσεις σήμερα:

Οικονόμου: O Τσίπρας έχει “χάρισμα” κι αντιλαμβάνεται μια δική του πραγματικότητα

Κρήτη: Σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν άνδρα στην μέση του δρόμου - Χαροπαλεύει σε ΜΕΘ (εικόνες)