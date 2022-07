Οικονομία

“Τουρισμός για όλους”: Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ - Η διαδικασία και οι δικαιούχοι

Περισσότεροι οι δικαιούχοι φέτος. Ποιοι μπορούν να λάβουν το voucher των 150 ευρώ.



Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ του προγράμματος "Τουρισμός για Όλους", το οποίο, όπως τονίζεται, θα συμπεριλάβει περισσότερους δικαιούχους από κάθε άλλη χρονιά.

Όπως σημειώνεται στο ΦΕΚ δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα).

Για τον πρώτο κύκλο του προγράμματος, ήτοι για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2022», δυνητικοί δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2020 και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους εμπίπτει στα οριζόμενα στον κάτωθι πίνακα εισοδηματικά κριτήρια.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή.

Συγκεκριμένα για:

ΑΤΟΜΙΚΟ (+ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ) ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ ορίζεται ως ανώτατο εισόδημα τα 16.000 ευρώ.

Με 1 τέκνο τα 17.500 ευρώ εισόδημα

Με 2 τέκνα τα 19.000 ευρώ εισόδημα

Με 3 τέκνα τα 21.000 ευρώ εισόδημα

Για τους πολύτεκνους ορίζεται 26.000 ευρώ εισόδημα

Σε ό,τι αφορά ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (Έγγαμοι+ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ)

Χωρίς τέκνα ανώτατο εισόδημα είναι τα 28.000 ευρώ

Με 1 τέκνο τα 29.500 ευρώ εισόδημα.

Με 2 τέκνα τα 31.000 ευρώ εισόδημα

Με 3 τέκνα τα 33.000 ευρώ εισόδημα.

Πολύτεκνοι 38.000 ευρώ εισόδημα.

Στο ΦΕΚ τονίζεται ότι δεν θεωρούνται δικαιούχοι του α' κύκλου του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2022»:

οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022 και 2022-2023 των Ο.Α.Ε.Δ. και Δ.ΥΠ.Α., αντιστοίχως, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι, οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι του προγράμματος «Evia-Samos Pass» ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος. Μάλιστα σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας ή ότι ο λαβών την ενίσχυση δεν είναι δικαιούχος, επιβάλλεται πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων η άμεση επιστροφή προς το ελληνικό Δημόσιο του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, Α' 90.

