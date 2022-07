Life

Η Πίπα Μίντλετον έγινε μητέρα για τρίτη φορά

Η Πίπα Μίντλετον έγινε μητέρα για τρίτη φορά. Ποιο είναι το φύλο του μωρού.



Η Πίπα Μίντλετον και ο σύζυγός της τραπεζίτης Τζέιμς Μάθιους απέκτησαν το τρίτο τους παιδί - ένα υγιέστατο κοριτσάκι – σύμφωνα με το περιοδικό PEOPLE.

Η μικρότερη αδελφή της Κέιτ, δούκισσας του Κέμπριτζ γέννησε στην πτέρυγα Lindo του νοσοκομείου «St Mary's» στο Λονδίνο εκεί όπου η βασιλική οικογένεια του Ουίλιαμ, υποδέχθηκε τα τρία τους παδιά.

Το κοριτσάκι είναι το έκτο εγγόνι για την Κάρολ και τον Μάικλ Μίντλετον και ξαδερφάκι για τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις.

Έγινε γνωστή η εγκυμοσύνη της Μίντλετον τον περασμένο μήνα κατά την διάρκεια των εορτασμών για το πλατινένιο ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ, όπου παρευρέθηκε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ μαζί με τον αδερφό της Τζέιμς Μίντλετον και τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με μια πηγή, σχεδιάζουν να μετακομίσουν σε ένα χωριό του Μπέρκσαϊρ όπου εκείνη και τα αδέλφια της μεγάλωσαν. Το νέο τους σπίτι θα απέχει περίπου 50 λεπτά από το Ουίνδσορ εκεί όπου η Κέιτ, ο Ουίλιαμ και τα τρία τους παιδιά μετακομίζουν αυτό το καλοκαίρι.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2017 και έχουν αποκτήσει ακόμη δύο παιδιά τον Άρθουρ και την Γκρέις.

