Ελληνοτουρκικά – Δένδιας: Με κανέναν τρόπο αποδεκτή η τουρκική συμπεριφορά

Ο Υπουργός Εξωτερικών κατά την ενημέρωση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Η τουρκική προκλητικότητα κάθε ημέρα λαμβάνει νέες διαστάσεις, με πράγματα που πριν λίγα χρόνια θα θεωρούντο γραφικά ή αδιανόητα, αποτελούν κομμάτι της ημερήσιας διάταξης τής συμπεριφοράς της γείτονας χώρας» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά την "ανοικτή" ενημέρωση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής σχετικά με τα τρέχοντα θέματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως «οι καιροί είναι δύσκολοι, οι προκλήσεις είναι διαρκείς» και σχολίασε σκωπτικά τον "Χάρτη Μπαχτσελί" που αμφισβήτησε την ελληνική κυριαρχία επί του μισού Αιγαίου και της Κρήτης λέγοντας πως «θα καταλήξω να θεωρώ κομπλιμέντο προς εμένα πως δεν αμφισβητείται η ελληνικότητα της Κέρκυρας και των Παξών!».

Ανέφερε πως αυτά τα απαράδεκτα της τουρκικής προκλητικότητας «τα επισημάνουμε στους συμμάχους μας» και «έχουμε καταστήσει απολύτως ξεκάθαρο ότι η συμπεριφορά αυτή δεν είναι αποδεκτή με κανέναν τρόπο», προσθέτοντας πως αυτή η επισήμανση προς τους εταίρους μας είναι χρήσιμο να γίνεται «για να μην υπάρχουν ψευδαισθήσεις».

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στο πρόσφατο ταξίδι του στην Ουκρανία λέγοντας πως «χθες βρέθηκα στην Οδησσό για να εκφράσω την στήριξη της Ελλάδας σε μια πόλη που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ιστορία μας, την ελληνική Επανάσταση, αλλά επίσης και σε μια πόλη με ένα πολύ μεγάλο λιμάνι που είναι κρίσιμο για την επισιτιστική ασφάλεια της ανθρωπότητας». Είχα, είπε ο κ. Δένδιας «την ευκαιρία να συναντήσω και μέλη της ελληνικής κοινότητας, τόσο της Οδησσού όσο και Έλληνες που έφυγαν από την Μαριούπολη. Τους διαβεβαίωσα ότι η χώρα μας θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσει την ελληνική κοινότητα στην Ουκρανία και βεβαίως τους μετέφερα την κοινή μας θέση, ότι η χώρα κινείται πάντα με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των κρατών είναι για την Ελλάδα "Ιερό Eυαγγέλιο" της εξωτερικής μας πολιτικής και είναι η ατζέντα με την οποία κινούμαστε για την υποψηφιότητα μας στο ΣΑ του ΟΗΕ».

Ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε πως «το γεωπολιτικό περιβάλλον μεταβάλλεται ραγδαία» ενώ χαιρέτησε «τον ρόλο που διαδραματίζουν τα κόμματα υποστηρίζοντας και προωθώντας τις εθνικές μας θέσεις, αντικρούοντας τη διαρκή προσπάθεια για σπίλωση της εικόνας της πατρίδας μας, υπερασπίζοντας τις θέσεις μας σε διάφορα κοινοβουλευτικά φόρα, στην κοινοβουλευτική Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον ΟΑΣΕ» και τόνισε «η συνεισφορά σας είναι καθοριστικής σημασίας. Γι' αυτό και σας παρακαλώ να συνεχίσετε το έργο σας».

Απαντώντας στους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης που μίλησαν για έλλειμμα ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, σε αντίθεση με τον υπουργό που ενημερώνει τακτικά την Επιτροπή της Βουλής επισήμανε ότι «είναι προφανές πως η παρουσία ενός υπουργού και οι ενέργειες που κάνει ενημερώνοντας τους εκπροσώπους των κομμάτων, γίνονται επ' ονόματι και κατ' εντολή του επικεφαλής της κυβέρνησης». «Δεν γίνεται αλλιώς και δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ αλλιώς. Και βεβαίως ο τρόπος αντίληψης μιας κυβέρνησης είναι ενιαίος» προσέθεσε. Επίσης, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι «αμφισβητήθηκε ποτέ, ο πατριωτισμός του οποιουδήποτε από αυτή την κυβέρνηση», λέγοντας: «Μπορεί να έχουμε διαφωνίες σε χειρισμούς, διαφωνίες στην ψήφιση συγκεκριμένων νομοθετημάτων ή συνθηκών, αλλά από αυτή την κυβέρνηση θεωρείται ο πατριωτισμός όλων δεδομένος. Αλλοίμονο εάν ήταν αλλιώς- και κατά τούτο ο πρωθυπουργός της χώρας επανειλημμένως έχει τοποθετηθεί επί της ανάγκης εθνικής ομοψυχίας. Και για να είναι κανείς δίκαιος θα πρέπει να αναγνωρίσει πως σε πολύ μεγάλο βαθμό, παρά το ό,τι περάσαμε εξαιρετικά δύσκολες σε οξύτητα περιόδους, ο εθνικός κοινοβουλευτικός διάλογος διατηρήθηκε σε ένα επίπεδο σοβαρότητας και επάρκειας».?

