Ανδρουλάκης: Δίνουμε τη μάχη του συγκεκριμένου και του αυτονόητου

Συνέντευξη Τύπου για την ακρίβεια παραχώρησε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Ανοίγοντας τη θεματική συνέντευξη τύπου του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους διαβίωσης εξαιτίας των ανατιμήσεων στην ενέργεια, του αυξημένου πληθωρισμού και των υψηλών δαπανών στέγασης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκος Aνδρουλάκης περιέγραψε την διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση του Κινήματος στην αντιμετώπιση των διευρυμένων κοινωνικών ανισοτήτων.

«Βρισκόμαστε στη μέση του καλοκαιριού και ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού νιώθει ξένο στην ίδια του τη χώρα, αφού οι οικονομικές συνθήκες δεν του επιτρέπουν να οργανώσει ακόμα και κάποιες ολιγοήμερες διακοπές» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

«Η χώρα μας έχει τον 5ο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, 12%. 3,4 μονάδες πάνω από τον μέσο όρο. Αναλογικά με τα εισοδήματα, έχουμε την ακριβότερη βενζίνη καθώς για 60 λίτρα οι Έλληνες ξοδεύουν το 5,58% του μισθού τους, το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ. Οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος παραμένουν στα ύψη.

Η κυβέρνηση κατήργησε την ρήτρα αναπροσαρμογής, ενσωματώνοντας τις επιπλέον χρεώσεις στις τιμές της κιλοβατώρας. Ούτε μια εβδομάδα αφού άρχισε να εφαρμόζεται το νέο αυτό σύστημα, η κυβέρνηση παραβιάζει το νόμο που η ίδια πρότεινε και ψήφισε» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής επέμεινε ότι μολονότι ο ΦΠΑ υπεραποδίδει και η Κυβέρνηση εισπράττει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, « αρνείται να μειώσει τους έμμεσους φόρους στα αγαθά πρώτης ανάγκης και τα καύσιμα ώστε να δώσει ανάσα στους πολίτες. Αφού προχώρησε στη δεύτερη μεγαλύτερη δημοσιονομική επέκταση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που δεν έφερε όμως τα αντίστοιχα αποτελέσματα όπως σε άλλες χώρες, καθώς ανακτήσαμε το χαμένο ΑΕΠ αργότερα από την πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών κρατών. Αφού μείωσε τις φορολογικές επιβαρύνσεις στην μεγάλη ακίνητη περιουσία, υπερβαίνοντας μάλιστα την προϋπολογιζόμενη μείωση. Αφού μείωσε το φόρο στα μερίσματα και αύξησε το αφορολόγητο στις γονικές παροχές μέχρι το εξωφρενικό ποσό των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ ανά δικαιούχο, ξαφνικά το λεφτόδεντρο του κ. Μητσοτάκη ξεράθηκε. Προφανώς με δική του δημοσιονομική ευθύνη».

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επιμένει στην ανάγκη υιοθέτησης της επιβολής πλαφόν στην λιανική τιμή του ρεύματος, στη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και την μείωση της φορολογίας στα καύσιμα για κάποιο διάστημα. Αναφορικά με το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης προτείνεται η αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου για την δημιουργία ενός αποθέματος κοινωνικών κατοικιών προς ενοικίαση με φθηνό αντίτιμο από νέα ζευγάρια και οικονομικά ευάλωτους, καθώς και την παροχή φορολογικών κινήτρων προκειμένου ιδιώτες να διαθέσουν τα ακίνητα τους στο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Παράλληλα απαιτείται η υιοθέτηση κανόνων και αρχών για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

«Αυτά που προτείνουμε, μοιάζουν με όσα λένε η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ; Να ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση. Το βασικό εργαλείο οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής είναι το φορολογικό σύστημα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας;

Μετά από 10 χρόνια μιας απίστευτης δημοσιονομικής περιπέτειας με τραγικές στιγμές για τον ελληνικό λαό, έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και συνεχίζει τη μείωση του φόρου στα μερίσματα που ξεκίνησε ο κύριος Τσίπρας. Και προσθέτει από το βήμα της ΔΕΘ την πολιτική για την μεγάλη ακίνητη περιουσία και τις γονικές παροχές. Ευνοεί κάποιον από την μεσαία τάξη; Το να ανεβάσεις από τις 900.000 ευρώ στις 400.000 ευρώ το όριο, να το καταλάβω. Το να φτάσει στα 4,2 εκατομμύρια τί εξυπηρετεί; Εδώ λοιπόν μιλάμε για άλλες προτεραιότητες και για μια τελείως διαφορετική στρατηγική όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και τις κοινωνικές προτεραιότητες. Στα χέρια του κ. Τσίπρα από την άλλη σκάει μετά το 2015 η βόμβα που αφορά στη ραγδαία αύξηση των ενοικίων λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης και της golden visa. Τι έκανε; Μηδέν βρήκε το κοινωνικό απόθεμα κατοικιών, μηδέν το άφησε. Αντί οι κκ Μητσοτάκης και Τσίπρας να πάρουν τα μαθήματα των τραγικών συνεπειών που είχε η οικονομική κρίση στον ελληνικό λαό, συνεχίζουν την ίδια κουλτούρα. Πολλά λόγια χωρίς περιεχόμενο και στρατηγικές πελατειακές επιλογές που αυξάνουν το κόστος για τον ελληνικό λαό χωρίς να σέβονται τους φόρους του και ευνοώντας συγκεκριμένα συμφέροντα».

Κληθείς να σχολιάσει το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για την ανώτατη εκπαίδευση και τα σχόλια του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χριστόφορος Βερναρδάκη σε βάρος της Νίκης Κεραμέως, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Καταδικάζουμε ευθέως οτιδήποτε σπείρει την διχόνοια, το μίσος και την απαξίωση του πολιτικού λόγου. Ο τρόπος που αντιπολιτεύονται στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα όπλο στα χέρια της κυβέρνησης. Χρειάζεται μία άλλη αντιπολίτευση, που θα θέτει τα ζητήματα με ρεαλιστικό τρόπο και θα τα επιλύει με προοδευτικό πρόσημο. Αυτή είναι η αγωνία μας και η προσπάθεια μας, η παράταξή μας να αποτελέσει μία αξιόπιστη αντιπολίτευση σε μία κυβέρνησης της οποίας όλες οι στρατηγικές επιλογές και το νομοσχέδιο που θίξατε, είναι προς όφελος των λίγων. Το νομοσχέδιο που καταθέτει η Νέα Δημοκρατία αλλάζει για μία ακόμα φορά τον τρόπο διοίκησης των πανεπιστημίων. Ουσιαστικά βραχυκυκλώνει την διοίκηση στα πανεπιστήμια και παράλληλα δεν ενισχύει το δημόσιο χαρακτήρα τους και τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου στα παιδιά του ελληνικού λαού, γι’ αυτό έχουμε αρνητική θέση απέναντι στην νομοθετική πρωτοβουλία της κυρίας Κεραμέως. Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας. Ακόμα και τις ρήτρες της ακαδημαϊκής κινητικότητας, που είχαμε βάλει ώστε να σπάσουμε τα οικογενειοκρατικά κατεστημένα στα πανεπιστήμια, τις αφαιρεί η κυρία Κεραμέως ευνοώντας αυτά τα κατεστημένα να αναπτυχθούν εκ νέου».

Στη Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με κεντρικό θέμα το αυξημένο κόστος ζωής (ενέργεια-πληθωρισμός-κοινωνική κατοικία), ο Γραμματέας του Τομέα Ενέργειας του κόμματος Χάρης Δούκας επισήμανε ότι «η χώρα μας καταγράφεται ως η τρίτη ακριβότερη στο ρεύμα στην Ευρώπη μαζί με την Ιταλία και τη Μάλτα. Είμαστε η δεύτερη χώρα σε κόστος στην αντλία, ενώ πρώτη είναι η Φινλανδία». Στην πρόταση που παρουσίασε ο κ. Δούκας ανέδειξε τη μεγάλη σημασία ενίσχυσης και λειτουργίας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα μας ώστε να μην αποτελεί η Ελλάδα ένα διαμετακομιστικό κέντρο αλλά μια μεγάλη ηλεκτρική λεωφόρο που θα ενώνεται με τη Βαυαρία και θα παρέχει ενέργεια στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.

Ο Φίλιππος Σαχινίδης, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και πρώην Υπουργός υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό και μόνο οι χώρες της Βαλτικής και η Σλοβακία μας προσπερνούν λόγω εγγύτητας με τον πόλεμο στην Ουκρανία». Στη συνέχεια παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την ανάσχεση του πληθωρισμού και της ακρίβειας τονίζοντας ότι «πρέπει να προχωρήσουμε στη μείωση των φόρων και στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ καθώς η Κυβέρνηση απαλλάσσει όσους έχουν εισοδήματα από το κεφάλαιο και επιβαρύνει όσους έχουν εισοδήματα από εργασία με αποτέλεσμα να παρατηρείται μια αύξηση εισοδηματικών ανισοτήτων».

Στην παρέμβασή του ο κ. Ηλίας Κικίλιας Σύμβουλος επί Οικονομικών Θεμάτων της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αφού υπογράμμισε ότι «για το κόμμα μας είναι θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα η πρόσβαση στη στέγη», παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας. Συγκεκριμένα, ο κ. Κικίλιας υποστήριξε ότι «πρέπει να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκοί πόροι για την αξιοποίηση κατοικιών που είναι διάσπαρτες στις πόλεις και να δοθούν με κοινωνικά κριτήρια. Τα Πανεπιστήμια θα πρέπει να έχουν την ευθύνη και μέριμνα να κατασκευάσουν τα ίδια φοιτητικές στέγες. Επίσης, να παρέχουμε κίνητρα σε ιδιοκτήτες ώστε να ενοικιάζονται τα ακίνητα τους σε προσιτές τιμές και να μη μένουν αναξιοποίητα και τέλος να υιοθετηθούν κανόνες και αρχές για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις. Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής η στέγαση δεν αποτελεί μια ανάγκη, αλλά θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα».

