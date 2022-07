Κοινωνία

Ληστείες: άλλα 11 θύματα αναγνώρισαν δράστες από τις φωτογραφίες της ΓΑΔΑ

Οι απατεώνες έκαναν τους τεχνικούς της ΔΕΗ και ξάφριζαν ανυποψίστους πολίτες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Έφερε αποτελέσματα η δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών των μελών εγκληματικής ομάδας, που είχε εξαρθρωθεί στις 25/5 και έκανε κλοπές εις βάρος ηλικιωμένων στις περιοχές Βούλας, Βάρης, Γλυφάδας, Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου, Δάφνης και Χαλανδρίου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής κατάφερε να εξιχνιάσει ακόμα 11 περιπτώσεις κλοπών. Το επιπλέον παράνομο όφελος της εγκληματικής ομάδας από την διάπραξη των παραπάνω κλοπών υπερβαίνει τις 177.000 ευρώ.

Η εγκληματική ομάδα προσέγγιζε ηλικιωμένα άτομα κατά την επιστροφή στις οικίες τους στις περιοχές Γλυφάδας, Ελληνικού και Παλαιού Φαλήρου και υποδυόμενοι τους τεχνικούς Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή τους συντηρητές ανελκυστήρων, τους παραπλανούσαν και τους έπειθαν να εισέλθουν στις οικίες τους.

Αφού αποκτούσαν πρόσβαση στις οικίες του παθόντων, μέλη της συμμορίας τους απασχολούσαν με διάφορα προσχήματα εντός αυτών, ενώ παράλληλα έτερα μέλη ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν κοσμήματα και χρηματικά ποσά.

