Gazprom: Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την καλή λειτουργία του Nord Stream 1

Η αντίδραση της γερμανικής πλευράς μετά την ανακοίνωση της Gazprom για την τουρμπίνα που έχει σταλεί για επιδιόρθωση, αφήνοντας την Ευρώπη χωρίς φυσικό αέριο.

Ο ρωσικός κολοσσός φυσικού αερίου Gazprom δήλωσε σήμερα πως δεν μπορεί να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του αγωγού Nord Stream 1, που εξυπηρετεί την Ευρώπη, λέγοντας ότι αδυνατεί να επιβεβαιώσει ότι θα ανακτήσει μια γερμανική τουρμπίνα που είχε σταλεί για επιδιόρθωση στον Καναδά.

«Η Gazprom δεν έχει στην κατοχή της κανένα έγγραφο που επιτρέπει στη Siemens να βγάλει από τον Καναδά τον κινητήρα της τουρμπίνας αερίου» που η Οτάβα λέει ωστόσο πως θέλει να επιστρέψει στο Βερολίνο, ανέφερε η Gazprom σε μια ανακοίνωση. «Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι δυνατό να εξαγάγουμε αντικειμενικό συμπέρασμα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της κατάστασης σχετικά με τη λειτουργία με πλήρη ασφάλεια» του αγωγού, προσθέτει ο όμιλος.

Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών αρνήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση της Gazprom, σύμφωνα με την οποία δεν διαθέτει έγγραφα που δείχνουν ότι η Siemens έλαβε άδεια να φέρει από τον Καναδά μια τουρμπίνα αερίου για τον αγωγό Nord Stream 1.

«Δεν σχολιάζουμε δηλώσεις της Gazprom», δήλωσε εκπρόσωπος για το υπουργείο και πρόσθεσε πως η Siemens ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο στάδιο προγραμματισμού έτσι ώστε η μεταφορά και η ανάπτυξη να μπορέσουν να λάβουν χώρα το ταχύτερο δυνατό.

