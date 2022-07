Κοινωνία

Real Fm: Πώς βγήκε στον αέρα λίγο μετά την επίθεση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κάμερα του ΑΝΤ1 βρέθηκε αποκλειστικά στο στούντιο που στήθηκε σε λίγες ώρες και οι δημοσιογράφοι φωνάζουν ότι, «η δημοσιογραφία δεν φιμώνεται».

Ρεπορτάζ: Τζίνα Στασινοπούλου, Μανώλης Ασαριώτης, Θάνος Κλωνόπουλος, Τζένη Κρουσταλλακίδου

Η δημοσιογραφία δεν φιμώνεται. Ο Real fm λίγες ώρες μετά την εμπρηστική επίθεση στις εγκαταστάσεις του είναι στον ραδιοφωνικό αέρα.

Εργαζόμενοι και στελέχη ανοίγουν τα μικρόφωνα από τα γραφεία του enikos.gr και η δημοκρατία, η ελευθερία του τύπου καταγράφει ακόμα μία νίκη, κόντρα τρομοκρατία και τον εκφοβισμό.

«Δεν ξέρω που στοχεύανε ξέρω όμως ένα βασικό δεν το πετύχανε και δεν θα το πετύχουνε ποτέ. Εμείς από τα σπίτια μας θα βγαίνουμε. Βλέπεται έχω ένα μικρόφωνο, ένα κινητό και ένα υπολογιστή και ένα υπολογιστή που είναι γεμάτος αγάπη», δήλωσε στην κάμερα του ΑΝΤ1 που μπήκε αποκλειστικά μέσα στο χώρο, η δημοσιογράφος, Κάτια Μακρή.

Η ίδια μαζί με την Πελαγία Κατσούλη μιλούν στο τηλέφωνο με την ηχολήπτρια που κινδύνευσε και «ξεχειλίζουν» από αγάπη.

«Είμαστε εδώ και σήμερα όσο κι αν κάποιοι μπορεί να μην το ήθελαν και θα παραμείνουμε εδώ ενωμένοι, δυνατοί και πιστοί στο λειτούργημα της ενημέρωσης», λέει η Πελαγία Κατσούλη.

Ομόφωνη καταδίκη για την επίθεση

Λίγες ώρες μετά το τρομοκρατικό χτύπημα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον επικεφαλής του Real Group, δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου και του εκφράζει τη συμπαράστασή του.

«Να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η πολιτεία θα κάνει ότι χρειαστεί για να εντοπίσει τους δράστες και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Η ελευθερία του τύπου στην πατρίδα μας ο΄τε φιμώνεται ούτε περιορίζεται από τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες», είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής.

Ομόφωνα καταδίκασαν την επίθεση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Η εμπρηστική επίθεση στον #RealFm, ακόμη μια επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και της ενημέρωσης. Η Πολιτεία οφείλει άμεσα να φέρει τους δράστες στη δικαιοσύνη», έγραψε σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα και κατηγορηματικά την εμπρηστική επίθεση στον Ρ/Σ @Realfm978. Στεκόμαστε απέναντι σε κάθε επιχείρηση εκφοβισμού ή φίμωσης της δημοσιογραφικής φωνής. Η ελευθερία του Τύπου είναι αδιαπραγμάτευτη», ήταν το tweet του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, είπε από πλευράς του, πως, «είναι απολύτως καταδικαστέα και αποτρόπαιη αυτή η πράξη και στρέφεται κυρίως ενάντια στους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης και γι’ αυτό έχουν την αμέριστη αλληλεγγύη μας»

«Η Ελληνική Λύση καταδικάζει απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο αυτό το έγκλημα», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η επόμενη ημέρα από το εμπρηστικό χτύπημα στο Real Group, βρίσκει τους δημοσιογράφους του πιο ενωμένους από ποτέ. Όλοι δίνουν την υπόσχεση ότι θα συνεχίζουν να μεταδίδουν κάτω απ΄όποιες συνθήκες χρειαστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Ληστείες: άλλα 11 θύματα αναγνώρισαν δράστες από τις φωτογραφίες της ΓΑΔΑ

Δημήτρης Λιγνάδης: Ελεύθερος με αναστολή μετά την καταδίκη για βιασμούς

Πτώση ελικοπτέρου στην Σάμο: Διασώθηκαν δύο μέλη του πληρώματος (εικόνες)