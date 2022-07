Πολιτική

Γουάλας στον ΑΝΤ1: Έξοδος της Τουρκίας του Ερντογάν από το ΝΑΤΟ

Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μαρκ Γουάλας μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου για την Τουρκία και τις προκλήσεις, για το ΝΑΤΟ και τα F-16.

Αποκλειστική συνέντευξη στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου παραχώρησε ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μαρκ Γουάλας, ο οποίος προτείνει έξοδο της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ.

«Η Τουρκία γίνεται όλο και πιο εθνικιστική και όλο πιο επιθετική με τους γείτονές της. Οι Σουηδοί και οι Φινλανδοί και άλλοι, βιώνουν κατά κάποιο τρόπο, ό,τι και οι Έλληνες, από τις επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας υπό τον Πρόεδρο Ερντογάν. Ιδανικά θα επιθυμούσα η Τουρκία να μείνει για πάντα μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά πρέπει να αλλάξει είτε η συμπεριφορά της, είτε ο Πρόεδρος Ερντογάν», είπε μεταξύ άλλων ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ.

Ολόκληρη η συνέντευξή του στη Μαρία Σαράφογλου

Πιστεύετε πως η Τουρκία, υπό τον Ερντογάν, είναι αποδιοργανωτικός σύμμαχος; Θα ήταν καλύτερα το ΝΑΤΟ χωρίς αυτήν;

Ένας καλός σύμμαχος δεν εκβιάζει τους εταίρους του. Ένας καλός σύμμαχος δεν απειλεί τους εταίρους του. Παρατηρούμε ότι με τον Πρόεδρο Ερντογάν, η Τουρκία τροφοδοτεί το εθνικιστικό συναίσθημα και γίνεται όλο και πιο επιθετική. Πιστεύουμε πως η Συμμαχία πρέπει να αναστείλει τη συμμετοχή της Τουρκίας, όσο είναι στην εξουσία ο Ερντογάν.

Θα μπορούσαν να αλλάξουν οι κανόνες του ΝΑΤΟ ώστε να επιτρέπουν την αναστολή συμμετοχής ενός κράτους μέλους;

Αυτή είναι μια πολύ σημαντική κίνηση. Μιλάω στην ελληνική τηλεόραση τώρα, ο ελληνικός λαός και η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζουν εδώ και καιρό μια εθνικιστική Τουρκία και τώρα η υπόλοιπη Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ βιώνουν αυτή τη συμπεριφορά, η οποία επιδεινώθηκε με τον Ερντογάν. Ας απορρίψει ο Ερντογάν τον χάρτη που εμφανίζει τα ελληνικά νησιά ως τουρκικά. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι αποδεκτή από ένα μέλος του ΝΑΤΟ προς ένα άλλο.

Θα συμφωνούσαν με αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες, με δεδομένη τη γεωπολιτική θέση της Τουρκίας;

Όλο και περισσότερα μέλη του Κογκρέσου, όλο και περισσότεροι πολιτικοί ηγέτες, αμφισβητούν την αξιοπιστία της Τουρκίας και την βιωσιμότητά της ως μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό αποτελεί αλλαγή στην προσέγγισή των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία.

Η Τουρκία μεθοδεύει να αγοράσει τα αμερικανικά μαχητικά F-16. Το Κογκρέσο είναι αντίθετο με την πώλησή τους, αλλά ο Πρόεδρος Μπάιντεν υποστήριξε το αίτημα. Θα ανάψει το πράσινο φως το Κογκρέσο;

Το διπλό παιχνίδι της Τουρκίας με τη Ρωσία σε ότι αφορά την Ουκρανία, είναι επικίνδυνο ειδικά με την προμήθεια ρωσικών πυραύλων. Βλέπουμε λοιπόν ότι κλιμακώνεται η ανησυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ελληνική κυβέρνηση θα επιτύχει την αγορά των F 35 που είναι πιο αναβαθμισμένα, τα πιο αναβαθμισμένα μαχητικά μας. Πιστεύω ότι θα υπάρξει μεγάλο κύμα αντιδράσεων στις ΗΠΑ και δεν θα αποδεχθούμε τον τουρκικό εκβιασμό.

