Σάμος - Πτώση ελικοπτέρου: Εντοπίστηκε ο 4ος αγνοούμενος

Οι πρώτες πληροφορίες για τον αγνοούμενο μετά την πτώση του ελικπτέρου.

Ζωντανός εντοπίστηκε στην ακτή ο τέταρτος αγνοούμενος, μετά την πτώτη του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη Σάμο. Ο άνδρας εντοπίστηκε από περίπολο του Στρατού και μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Σάμου, ενώ είναι καλά στην υγεία του.

Πρόκειται για Μολδαβό, μέλος του πληρώματος.

Προηγουμένως είχαν ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις τους οι δύο επιβαίνοντες, ο Ρουμάνος συγκυβερνήτης κι ο Έλληνας μεταφραστής, ενώ σώος είχε βρεθεί πρώτος ο Ρουμάνος πιλότος του ελικοπτέρου.





Το ελικόπτερο Mi8 επιχειρούσε στην Σάμο, όπου από το μεσημέρι έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά στην περιοχή του Μαραθόκαμπου. Έπεσε στη θάλασσα την ώρα που απογειωνόταν, ενώ είχε ανεφοδιάσει με νερό.

Βίντεο του ελικοπτέρου την ώρα της απογείωσής του.

Το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Το νέο τραγικό δυστύχημα, με την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη Σάμο και το θάνατο μελών του πληρώματος, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της πυρόσβεσης, αλλά και την ανάγκη να παίρνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές. Μαζί με τις άμεσες ενέργειες για την ανεύρεση και διάσωση του τέταρτου αγνοούμενου μέλους του πληρώματος και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, επείγει να διερευνηθούν και τα αίτια αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των μελών του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους».

