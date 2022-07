Κόσμος

Πολωνία: Εντοπίστηκαν τόνοι ανθρώπινης τέφρας σε στρατόπεδο συγκέντρωσης

Πάνω από 17 τόνοι ανθρώπινης τέφρας εντοπίστηκαν κοντά σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Πολωνία.

Σχεδόν 17,5 τόνοι ανθρώπινης τέφρας ανακαλύφθηκαν κοντά σε ένα πρώην ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Πολωνία, ανακοίνωσε σήμερα το πολωνικό Ινστιτούτο Εθνικής Μνήμης (IPN), που ερευνά τα ναζιστικά και κομμουνιστικά εγκλήματα.

Τα ανθρώπινα λείψανα εντοπίστηκαν στο Ίλοβο Οσάντα, στο δάσος Μπιαλούσκι, κοντά στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ντζιαουντόβο (Σόλνταου στα γερμανικά, σε απόσταση 150 χιλιομέτρων βόρεια της Βαρσοβίας), το οποίο κατασκευάστηκε την περίοδο της ναζιστικής κατοχής της Πολωνίας.

Μετά την εισβολή στην Πολωνία, τον Σεπτέμβριο του 1939, το στρατόπεδο του Σόλνταου χρησιμοποιήθηκε ως διαμετακομιστικό κέντρο, αλλά και ως χώρος ταφής και εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων, μελών της πολωνικής ελίτ και Εβραίων. Ορισμένοι υπολόγιζαν ότι έως και 30.000 κρατούμενοι σκοτώθηκαν στο Σόλνταου, όμως μέχρι σήμερα δεν επαρκούσαν οι ιστορικές πηγές ώστε να επιβεβαιωθεί αυτός ο αριθμός.

Η ανακάλυψη της τέφρας σε αυτόν τον χώρο «μας επιτρέπει να δηλώνουμε ότι τουλάχιστον 8.000 άνθρωποι πέθαναν εδώ», ανέφερε ο Τόμας Γιανκόφσκι, εισαγγελέας στο IPN. Ο αριθμός αυτός προκύπτει από το βάρος της τέφρας: δύο κιλά αντιστοιχούν σε ένα σώμα.

«Τα θύματα που θάφτηκαν εδώ πιθανότατα δολοφονήθηκαν γύρω στα 1939 και ανήκαν, στην πλειονότητά τους, στην πολωνική ελίτ», σύμφωνα με τον Γιανκόφσκι. Το 1944 οι Εβραίοι κρατούμενοι διατάχθηκαν να ξεθάψουν τα πτώματα και να τα κάψουν, ώστε να σβηστούν τα ίχνη των ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου.

«Πήραμε κάποια δείγματα, που θα μελετηθούν στο εργαστήριο», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αντρέι Οσόφσκι, ένας γενετιστής στην Ιατρική Σχολή της Πομερανίας. «Μπορούμε να κάνουμε αναλύσεις DNA, που θα μας επιτρέψουν να μάθουμε περισσότερα για την ταυτότητα των θυμάτων», όπως έχει ήδη γίνει στο πρόσφατο παρελθόν στα ναζιστικά στρατόπεδα του Σόμπιμπορ ή της Τρεμπλίνκα, πρόσθεσε.

