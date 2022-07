Παράξενα

Κοζάνη: Ξύλο μεταξύ γυναικών στον δρόμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν όταν δύο γυναίκες πιάστηκαν μαλλί με μαλλί. Η μία στον νοσοκομείο, η άλλη αναζητείται από την ΕΛΑΣ.

Σε άγριο καβγά, με μπουνιές και…ξύλο κατέληξε λεκτική αντιπαράθεση που είχαν το απόγευμα της Τετάρτης δυο γυναίκες στην Άνω Κώμη της Κοζάνης, έξω από το φαρμακείο του χωριού.

Μάλιστα, μια εκ των δυο, ηλικίας περίπου 43 ετών, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, έχοντας θλαστικό τραύμα και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Στο χωριό έφτασε, μάλιστα, και αστυνομία, με την έτερη γυναίκα ηλικίας 32 ετών να αναζητείται από την Αστυνομία, καθώς η 43χρονη έχει υποβάλει μήνυση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia,η αιτία του άγριου καβγά έχει να κάνει με προσωπικούς λόγους.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη - Paezano: Πέθανε η πιο cult φιγούρα της Φωκίωνος Νέγρη

Κομισιόν για Ελλάδα: Ανάπτυξη 4% με “έκρηξη” πληθωρισμού

Αποφυλακίστηκε ο Δημήτρης Λιγνάδης (εικόνες)