Τουρκία: Συμφωνία για εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία

Η Τουρκία συμφώνησε με την Ρωσία και την Ουκρανία να ξεμπλοκάρει η εξαγωγή σιτηρών από τα λιμάνια της Ουκρανίας.

Σε συμφωνία επί της αρχής κατέληξαν οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Τουρκίας στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη αναφορικά με το ξεμπλοκάρισμα των εξαγωγών σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια.

Όπως ανακοίνωσε ο τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, επιτεύχθηκε συμφωνία για τη δημιουργία «ασφαλών διαδρόμων» στη Μαύρη Θάλασσα για τη μεταφορά των σιτηρών από τα λιμάνια της Ουκρανίας, καθώς και για τη δημιουργία ενός κέντρου συντονισμού των επιχειρήσεων αυτών.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα καθοριστούν την ερχόμενη εβδομάδα, όταν θα υπογραφεί το τελικό κείμενο, ανέφερε ο Χουλουσί Ακάρ.

Οι συνομιλίες αυτές, στις οποίες συμμετείχαν στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες των τριών χωρών, παρουσία εκπροσώπων των Ηνωμένων Εθνών, κράτησαν περίπου 3,5 ώρες.

Γκουτέρες: Σημαντικό βήμα για συνολική συμφωνία

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες χαιρέτισε σήμερα την πρόοδο που σημειώθηκε στη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης που στόχο είχε την επανέναρξη των εξαγωγών ουκρανικών σιτηρών που έχει μπλοκάρει η Ρωσία, εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας για επισιτιστική κρίση.

Περισσότεροι από 20 εκατομμύρια τόνοι ουκρανικών σιτηρών έχουν καθηλωθεί σε σιλό στο λιμάνι της Οδησσού, όπου δεκάδες πλοία παραμένουν αγκυροβολημένα, λόγω του ρωσικού αποκλεισμού.

«Σήμερα έγινε ένα σημαντικό και ουσιαστικό βήμα, ένα βήμα προς την κατεύθυνση μιας συνολικής συμφωνίας», δήλωσε ο κ. Γκουτέρες. Ουκρανία και Ρωσία έδειξαν ότι μπορούν να συζητήσουν, αλλά «για την ειρήνευση έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη.

Τη συμφωνία επί της αρχής για το ζήτημα ανακοίνωσε νωρίτερα ο τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος ανέφερε πως οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν την ερχόμενη εβδομάδα όταν θα υπογραφεί το τελικό κείμενο.

Η συμφωνία θα προβλέπει τη δημιουργία «ασφαλών διαδρόμων» στη Μαύρη Θάλασσα για τη μεταφορά των σιτηρών από τα λιμάνια της Ουκρανίας, καθώς και ενός κέντρου συντονισμού των επιχειρήσεων αυτών με τη συμμετοχή εκπροσώπων τόσο από τη ρωσική όσο και από την ουκρανική πλευρά.

Στη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης συμμετείχαν στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες από την Τουρκία, τη Ρωσία και την Ουκρανία, παρουσία εκπροσώπων των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες διήρκεσαν περίπου 3,5 ώρες.