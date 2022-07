Παράξενα

Κόρινθος: Γέννα σε... λεωφορείο του ΚΤΕΛ

Το μωρό ήταν πολύ πιο βιαστικό και ανυπόμονο από ότι υπολόγισαν οι γονείς του.

Νεαρή γυναίκα γέννησε υγιέστατο αγοράκι μέσα στο... λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κέρκυρας, την ώρα μάλιστα που ήταν εν κινήσει στα διόδια της νέας εθνικής οδού Αθηνών-Πατρών στο Κιάτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του λεωφορείου απο την Κέρκυρα με προορισμό την Αθήνα πρόλαβε να στρίψει δεξιά, ακριβώς μετά τα διόδια του Κιάτου, σταμάτησε το λεωφορείο και ενημέρωσε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία.

Όταν έφτασε το ΕΚΑΒ, το μωρό είχε ήδη γεννηθεί. Οι συνεπιβάτες καθώς και αστυνομικοί της Τροχαίας βοήθησαν τη νεαρή μητέρα να γεννήσει το μωρό.

Μητέρα και νεογνό μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή: korinthostv

