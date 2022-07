Κόσμος

ΗΠΑ: 10χρονη - θύμα βιασμού ταξίδεψε σε άλλη πολιτεία για να κάνει άμβλωση

Στην τραγική υπόθεση, την οποία αποκάλυψε μια γυναικολόγος στην Ιντιάνα, αναφέρθηκε και οΤζο Μπάιντεν.



Κορίτσι ηλικίας δέκα ετών, που κυοφορούσε έπειτα από βιασμό που υπέστη, αναγκάστηκε να πάει σε άλλη πολιτεία από αυτή όπου ζει, το Οχάιο, για να υποβληθεί σε επέμβαση τερματισμού της εγκυμοσύνης, μετά την αναίρεση του δικαιώματος στην άμβλωση σε ομοσπονδιακό επίπεδο από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη αστυνομικός που επικαλέστηκαν αμερικανικά ΜΜΕ.

Στην τραγική υπόθεση, την οποία αποκάλυψε μια γυναικολόγος στην Ιντιάνα, αναφέρθηκε την Παρασκευή ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, εν μέσω της οργής που εκφράζουν πολλοί στις ΗΠΑ για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. «Για φανταστείτε να ήσασταν ένα δεκάχρονο παιδί», είπε με αγανάκτηση.

Ο γενικός εισαγγελέας στο Οχάιο, ο Ντέιβ Γιοστ –η πολιτεία του οποίου έσπευσε αμέσως μετά την απόφαση να απαγορεύσει όλες τις αμβλώσεις έπειτα από την έκτη εβδομάδα της κύησης, όταν ακόμη οι περισσότερες γυναίκες δεν γνωρίζουν καν πως είναι έγκυες– εξέφρασε αρχικά αμφιβολίες πως η υπόθεση είναι πραγματική. «Μοιάζει με κατασκευασμένη ιστορία», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος αιρετός.

Η αστυνομία του Κολόμπους πάντως προχώρησε προχθές Τρίτη στη σύλληψη υπόπτου και, κατά τη διάρκεια της πρώτης εμφάνισής του ενώπιον δικαστή χθες Τετάρτη, αστυνομικός επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες της τραγικής υπόθεσης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Columbus Dispatch.

Ο αστυνομικός, ο Τζέφρι Χαν, εξήγησε στο δικαστήριο πως η μητέρα του θύματος ενημερώθηκε την 22η Ιουνίου από την τοπική υπηρεσία προστασίας ανηλίκων πως η κόρη της ήταν έγκυος και κατόπιν η υπηρεσία ειδοποίησε την αστυνομία.

Το κοριτσάκι έκανε άμβλωση την 30ή Ιουνίου, στη γειτονική Ιντιάνα, όπου οι επεμβάσεις αυτής της φύσης παραμένουν νόμιμες. Τα λείψανα του εμβρύου υποβλήθηκαν σε γενετικές εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί η σύνδεση με τον ύποπτο, είπε ακόμη ο ερευνητής της αστυνομίας.

Σύμφωνα με δικόγραφα που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Γκέρσον Φουέντες, 27 ετών, αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για «βιασμό ανήλικης κάτω των 13 ετών» που φέρεται να διαπράχθηκε τη 12η Μαΐου. Έχει προφυλακιστεί στην κομητεία Φράνκλιν.

Όταν επικοινώνησε μαζί της το πρακτορείο, η αστυνομία του Κολόμπους δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο.

Μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, περίπου δέκα συντηρητικές πολιτείες απαγόρευσαν την άμβλωση στην επικράτειά τους. Άλλες δεξαέξι αναμένεται να τις μιμηθούν σύντομα. Στις περισσότερες προβλέπονται εξαιρέσεις για την προστασία της ζωής της εγκύου — όμως όχι πάντα σε περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας. Χθες, ο Ρεπουμπλικάνος γενικός εισαγγελέας του Οχάιο εξέδωσε ανακοίνωση ανασκευάζοντας τα περί «κατασκευασμένης» ιστορίας: ο κ. Γιοστ εξέφρασε την «οδύνη» του για όσα υπέστη το παιδί και την «ευγνωμοσύνη» του στην αστυνομία διότι κυκλοφορεί «ένας λιγότερος βιαστής στον δρόμο».

