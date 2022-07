Οικονομία

Power Pass: Ξεκινά η πρώτη πληρωμή - Επανέλεγχος σε 600000 αιτήσεις

Ποιά διαδικασία ακολουθείται για την καταβολή του βοηθήματος. Τι θα γίνει με την ενίσχυση για τους λογαριασμούς ρεύματος από την 1η Ιουνίου και μετά.

Ανακοίνωση για την πίστωση ποσών σε δικαιούχους του Power Pass εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, αναφέροντας τα εξής:

«Ξεκινά από αύριο, Παρασκευή 15/07, η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού, που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022. Η δράση πραγματοποιείται με τη συνεργασία των Υπουργείων Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναλυτικά ενημερωτικά εκκαθάρισης αναρτώνται σταδιακά από χθες το βράδυ στη σχετική πλατφόρμα του Power Pass, που υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Παράλληλα, αποστέλλεται και ενημερωτικό e-mail για την ανάρτησή τους στους δικαιούχους.

Το ποσό της ενίσχυσης και ο καταμερισμός ανά δικαιούχο υπολογίζεται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., με βάση τα δεδομένα που έχουν αντληθεί από τους προμηθευτές ή και τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας και την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4936/2022 (A΄ 105) και τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση 3365/2022 (ΦΕΚ 2827/Β΄) όπως ισχύει.

Συνολικά έχουν υποβληθεί 2.952.778 αιτήσεις, που αφορούν 2.530.597 φυσικά πρόσωπα. Σημειώνεται ότι ένας δικαιούχος είχε το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση πέραν της κύριας κατοικίας και για μισθωμένη κατοικία εξαρτώμενου τέκνου που σπουδάζει στο εσωτερικό.

Από τα 2,5 εκατ. φυσικά πρόσωπα, αναρτώνται άμεσα ενημερωτικά εκκαθάρισης για τα περίπου 1,9 εκατ. και τα οποία αναμένεται να πληρωθούν αύριο, Παρασκευή, με το ποσό να ανέρχεται σε περίπου 230 εκατ. ευρώ.

Για τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα συνεχίζεται ο έλεγχος των στοιχείων και όσα εξ αυτών είναι δικαιούχοι αναμένεται να πληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα, μετά την έκδοση των σχετικών ενημερωτικών εκκαθαριστικών. Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της ενίσχυσης είναι η συνολική αύξηση των λογαριασμών ρεύματος που έχουν εκδοθεί εντός της χρονικής περιόδου αναφοράς να υπερβαίνει τα 30 ευρώ. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, υπολογίζεται ότι το συνολικό ποσό της έκτακτης οικονομικής βοήθειας για τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί την περίοδο από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022, ανέρχεται σε περίπου 260 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη μεταφερθεί από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών, ποσό ύψους 280 εκατ. ευρώ στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κατόπιν στην ΚτΠ Μ.Α.Ε., προκειμένου να ολοκληρωθούν οι πληρωμές.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη έχουν δεσμευτεί 280 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του μέτρου και ότι, για ορισμένους συμπολίτες μας, εκδόθηκαν εκκαθαριστικοί λογαριασμοί εντός Ιουνίου 2022 που αφορούν τη χειμερινή περίοδο κατανάλωσης με σημαντική επιβάρυνση, η Κυβέρνηση προχωρά σε επέκταση του μέτρου και για τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί εντός Ιουνίου.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στην πλατφόρμα Power Pass και χωρίς να απαιτείται υποβολή νέας αίτησης, το επόμενο διάστημα θα ληφθούν από τους παρόχους ενέργειας τα στοιχεία για τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί εντός Ιουνίου. Οι λογαριασμοί του Ιουνίου θα συσχετιστούν με τις δηλώσεις κύριας κατοικίας και φοιτητικής κατοικίας που έχουν ήδη δηλώσει οι δικαιούχοι για τον μήνα Μάιο στην πλατφόρμα.

Κατόπιν, θα επανυπολογιστεί το σύνολο της ενίσχυσης για την περίοδο από 1η Δεκεμβρίου έως 30 Ιουνίου, και το επιπλέον ποσό θα καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν ήδη δηλώσει οι δικαιούχοι, έως τα τέλη Αυγούστου ή το αργότερο αρχές Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ένας δικαιούχος ξεπερνά τα 30 ευρώ επιβάρυνση για το σύνολο της περιόδου 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022, θα λάβει τη συνολική ενίσχυση, δηλαδή θα γίνει επανυπολογισμός του ποσού για το σύνολο της περιόδου. Αντίστοιχα, η συνολική ενίσχυση για την περίοδο 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 600 ευρώ.

Η Κυβέρνηση λαμβάνει, επεκτείνει και διευρύνει μέτρα στήριξης, αξιοποιώντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και εργαλεία, για να βοηθήσει τους πολίτες να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας».

