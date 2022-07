Κόσμος

ΗΠΑ - WikiLeaks: Ένοχος για διαρροή “εργαλείων” πρώην υπάλληλος της CIA

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τζόσουα Σόλτι «καταδικάστηκε για μια από τις πιο επονείδιστες και επιζήμιες ενέργειες κατασκοπείας στην αμερικανική ιστορία».



Πρώην πληροφορικός της CIA κρίθηκε ένοχος χθες Τετάρτη από δικαστήριο στη Νέα Υόρκη στη δίκη του για τη διαρροή το 2017 στον ιστότοπο WikiLeaks εργαλείων κυβερνοκατασκοπείας που ανήκαν στην αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών, την οποία είχαν καταδικάσει με σφοδρότητα οι αρχές.

Ο Τζόσουα Σόλτι, προγραμματιστής 33 ετών, «καταδικάστηκε για μια από τις πιο επονείδιστες και επιζήμιες ενέργειες κατασκοπείας στην αμερικανική ιστορία», ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, ο Ντέιμιαν Γουίλιαμς.

Το 2016, ενώ εργαζόταν σε επίλεκτη ομάδα ειδικευμένη στην κυβερνοκατασκοπεία, ο κ. Γουίλιαμς άρχισε να συγκεντρώνει τη συλλογή που βάπτισε «Vault 7», με εργαλεία πειρατείας, κακόβουλο λογισμικό, ιούς, Δούρειους Ίππους...

Ο WikiLeaks άρχισε να δημοσιεύει τα 8.761 ντοκουμέντα τον Μάρτιο του 2017, φέροντας σε εξαιρετικά δύσκολη θέση την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών και προσφέροντας σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες πειρατές τα ίδια εργαλεία που είχαν στη διάθεσή τους οι αμερικανοί κατάσκοποι.

«H πηγή επιθυμεί να αρχίσει δημόσιος διάλογος για την ασφάλεια, τη δημιουργία, τη χρησιμοποίηση, την εξάπλωση και τον δημοκρατικό έλεγχο αυτών των κυβερνοόπλων», σχολίαζε τότε η συντακτική ομάδα του WikiLeaks.

Οι εισαγγελείς, απεναντίας, διατείνονταν πως ο Τζόσουα Σόλτι ήθελε να εκδικηθεί τη CIA, στη διεύθυνση της οποίας πρόσαπτε πως δεν πήρε το μέρος του σε διενέξεις που είχε με συναδέλφους του. Αφού άρχισε να αισθάνεται «απέχθεια» προς την υπηρεσία, άρχισε «να συγκεντρώνει μυστικά τα εργαλεία αυτά και τα έστειλε στον WikiLeaks», σημείωσε ο εισαγγελέας Γουίλιαμς, «εν γνώσει του ότι οι παράπλευρες απώλειες της εκδίκησής του θα ήγειραν σημαντική απειλή για την ασφάλεια της χώρας».

Στον νεαρό, τον οποίο άρχισαν να βαραίνουν υποψίες αμέσως, είχαν απαγγελθεί μυστικά κατηγορίες το 2017 διότι βρέθηκε μεγάλη συλλογή παιδοπορνογραφικού υλικού σε υπολογιστές του. Οι κατηγορίες σε βάρος του μετατράπηκαν κατόπιν στην κλοπή και τη μεταφορά απορρήτων πληροφοριών, δυνάμει της νομοθεσίας κατά της κατασκοπείας.

Το 2020, σώμα ενόρκων τον είχε κρίνει ένοχο για ψευδορκία, αλλά δεν κατάφερε να καταλήξει σε ετυμηγορία για τις άλλες κατηγορίες και η διαδικασία κηρύχθηκε άκυρη. Έπειτα από τη νέα δίκη και τέσσερις ημέρες διαβουλεύσεων, το σώμα ενόρκων τον έκρινε ένοχο χθες Παρασκευή για οκτώ κατηγορίες σε βάρος του, για κατασκοπεία και διότι είπε ψέμματα σε πράκτορες του FBI.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Σπαντιδέας: Η Όμικρον καλπάζει στην κοινότητα, έχει τεράστια μεταδοτικότητα

Σάμος - Μηχανικός ελικοπτέρου: “Μια ριπή ανέμου μας έφερε τούμπα”

ΗΠΑ: 10χρονη - θύμα βιασμού ταξίδεψε σε άλλη πολιτεία για να κάνει άμβλωση