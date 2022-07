Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιώργος Γραμματικός

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε το άγγελμα του θανάτου του Γιώργου Γραμματικού.

Πέθανε ο ηθοποιός Γιώργος Γραμματικός, βυθίζοντας για ακόμη μια φορά στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Την είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος του ΣΕΗ και ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook.

«Μέσα στη σκοτεινιά αυτής της μέρας έφυγε ένας τόσο καλός συνάδελφος! Ένας άνθρωπος που τίμησε το θέατρό μας κι ακούραστα το υπηρέτησε… Καλό ταξίδι Γιώργο μου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Γραμματικός

Ο Γιώργος Γραμματικός γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα.

Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και στο LAMDA (London Academy of Music & Dramatic Art), από το οποίο αποφοίτησε το 1966.

Συνεργάστηκε με το Θέατρο Τέχνης, το Εθνικό Θέατρο την περίοδο 1971-1973, το Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας, την Ελληνική Σκηνή Άννα Συνοδινού κ.α.

