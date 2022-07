Κοινωνία

Νέος Κόσμος: Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα

Ο δράστης απείλησε με όπλο τους υπαλλήλους και κατάφερε να αποσπάσει χρήματα.



Ενοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί σε τράπεζα στην οδό Καφαντάρη, στον Νέο Κόσμο.

Λίγο μετα τις 8.00 το πρωί, ο δράστης πήκε στο υποκατάστημα της τράπεζας, απείλησε με όπλο τους υπαλλήλους και κατάφερε να αποσπάσει, άγνωστο μέχρι στιγμής, χρηματικό ποσό.

Στη συνέχεια βγήκε από την έξοδο κινδύνου και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Για την ληστεία ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

