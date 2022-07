Υγεία - Περιβάλλον

Πλουσίου για Πισπιρίγκου: Μυστήριο πώς σκέφτεται - Δεν υπάρχει “μητρικό ένστικτο”

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η ψυχολόγος αναφορικά με την μητέρα που έχει προφυλακιστεί για τον φόνο της μιας κόρης της και είναι η μόνη ύποπτη για τους θανάτους των άλλων δύο.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε το πρωί της Πέμπτης η ψυχολόγος Δέσποινα Πλουσίου, σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου των τριών μικρών αδελφών στην Πάτρα.

Αναφερόμενη στην Ρούλα Πισπιρίγκου και όσα της αποδίδονται από τις Αρχές, είπε πως το θέμα είναι όσα θα μπορούσαν να είχαν εντοπιστεί πριν γίνει το κακό.

Σημείωσε χαρακτηριστικά πως «είναι ένα μυστήριο το πως σκέφτεται αυτή η γυναίκα και τι έγινε».

«Όσα συμβαίνουν, έχουν αντικρούσει την πεποίθηση μας ότι υπάρχει “μητρικό ένστικτο”. Δεν υπάρχει μητρικό ένστικτο. Είναι μια εγγενής στάση ενός ανθρώπινου οργανισμού να φέρεται με συγκεκριμένους τρόπους», σημείωσε η ψυχολόγος.

Προσέθεσε ότι «υπάρχουν πολλές μητέρες, όχι μόνο η κ. Πισπιρίγκου, αλλά και πολλές άλλες περιπτώσεις, που μητέρες έχουν κάνει κακό στα παιδιά τους, όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά και σωματικά».

