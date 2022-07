Κοινωνία

Παπαδόπουλος για Πισπιρίγκου: δύσκολα αντέχει άνθρωπος όσα της έχουν συμβεί

Η κατάθεση για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας και η ψυχολογική κατάσταση της προφυλακισμένης ως παιδοκτόνου. Γιατί επιτέθηκε ο συνήγορος σε Καρακούκη, Καλόγρηα και Λέων.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, σχετικά με το υπόμνημα που κατέθεσε την Τετάρτη η πελάτισσα τους, ως μόνη ύποπτη για τους θανάτους των μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.

Η προφυλακισμένη για την δολοφονία του μεγαλύτερου παιδιού της, της Τζωρτζίνας, όπως μετέφερε ο Όθωνας Παπαδόπουλος, επανέλαβε στην κατάθεση της πως δεν έχει καμία εμπλοκή στους θανάτους των παιδιών της και ούτε ως σκέψη θα μπορούσε να υπάρχει ότι θα κάνει κακό στα ίδια τα παιδιά της.

Ερωτηθείς για τα σημάδια στα πρόσωπα της Μαλένας και της Ίριδας, που προκύπτουν από φωτογραφίες που έχουν διακινηθεί και σε ΜΜΕ, αλλά και από μαρτυρίες που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως αυτά δεν έχουν προκληθεί πριν από τον θάνατο των παιδιών και σχετίζονται με τον τρόπο που έφυγαν από την ζωή, αλλά είναι περιθανάτια (σημ: έγιναν δηλαδή κατά την προσπάθεια ανάνηψης των παιδιών) ή μεταθανάτια (σημ: έγιναν δηλαδή κατά την διαδικασία νεκροψίας – νεκροτομής των σορών της Μαλένας και της Ίριδας)

«Το ζήτημα δεν είναι πως η κ. Πισπιρίγκου υποστηρίζει ότι τα σημάδια στα πρόσωπα των παιδιών έγιναν αφού είχαν πεθάνει, αλλά ότι την άποψη αυτή την λένε οι δύο ιατροδικαστές που ασχολήθηκαν με τις δύο περιπτώσεις από την αρχή, την ίδια άποψη έχουν οι γιατροί και νοσηλευτές στην μία περίπτωση που το παιδί ήταν στο νοσοκομείο, την ίδια άποψη έχουν ο γιατρός και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που πήρε το δεύτερο παιδί που πέθανε στο σπίτι», ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος.

Ο συνήγορος της προφυλακισμένης ως παιδοκτόνου, έκανε λόγο για λανθασμένο πόρισμα των κ. Καρακούκη και Καλόγρηα, που έγινε σε δεύτερο χρόνο και ενώ είχε ξεσπάσει σάλος αναφορικά με τα αίτια θανάτου των δύο μικρότερων παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου. Όπως είπε «έχουμε ένα δεύτερο πόρισμα που έχει αντίθετο συμπέρασμα από όλες τις μαρτυρίες και από εκεί αρχίζουν όλα. Είναι προφανώς λανθασμένη η άποψη αυτή (ενν. του πορίσματος Καρακούκη – Καλόγρηα για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας)».

«Δεν μπορεί να αντέξει άνθρωπος όσα της έχουν συμβεί»

Σχετικά με την ψυχολογική κατάσταση της Ρούλας Πισπιρίγκου, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως «ο εγκλεισμός στην φυλακή δίνει πολύ χρόνο για σκέψη. Δεν μπορεί να τα αντέξει ένας άνθρωπος όλα αυτά που της έχουν συμβεί. Αυτό το απολογητικό υπόμνημα της είναι και μια «εξομολόγηση». Είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και από τον τρόπο προβολής του θέματος από τα μέσα ενημέρωσης. Λέει συχνά ότι προσπαθούν να της φορτώσουν τους θανάτους και των άλλων δύο παιδιών. Είδε ένα ψυχογράφημα της από την ψυχολόγο που της προκάλεσε έκπληξη. Θεωρεί ότι αδικείται από τον τρόπο που παρουσιάζεται η ίδια και η υπόθεση της».

Επίθεση στον Γρηγόρη Λέων

Ακολούθως, ο Όθωνας Παπαδόπουλος επιτέθηκε για ακόμη μια φορά στον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, πως «Ο κ. Λέων έχει ήδη διατυπώσει άποψη και μάλιστα με απόλυτο τρόπο, παρότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση ως διορισμένος από την μία ή την άλλη πλευρά. Θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απόψεις και των υπολοίπων ειδικών». Ως «τρίτος άνθρωπος» (ενν. μη διορισμένος και έχων άμεση σχέση με την υπόθεση), θα πρέπει να έχει μια ψυχρή και ουδέτερη στάση, μια αμερόληπτη στάση. Αυτό δεν το βλέπουμε από έναν επιστήμονα, ο οποίος συμμετέχει καθημερινά σε 6-8 εκπομπές σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε ορισμένες και διαδοχικά…».

