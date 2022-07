Παράξενα

Έκλεψε από περίπτερο προϊόντα αξίας 40000 ευρω!

Πως έπεσε στα χέρια της Αστυνομίας ο άνδρας, μετά απο καταγγελία.

Στη σύλληψη 63χρονου κατοίκου Λεμεσού προχώρησε η αστυνομία, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής από υπάλληλο περιπτέρου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία Κύπρου, η υπόθεση καταγγέλθηκε στην αστυνομία στις 11 Ιουλίου 2022, από διευθυντή εταιρείας διαχείρισης περιπτέρων στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, κατά τη διάρκεια ελέγχου στην εταιρεία, διαπιστώθηκε ότι μεταξύ 1ης Μαΐου 2022 και 10ης Ιουνίου 2022, εκλάπησαν από διάφορα περίπτερα της εταιρείας, καπνικά και άλλα προϊόντα, συνολικής αξίας €40,925.

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 63χρονου, ο οποίος εργαζόταν ως ταμίας σε διάφορα περίπτερα της εταιρείας.

Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, ενώ ο άνδρας συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Η αστυνομία Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

