Σερένα Γουίλιαμς: Στην Ακρόπολη η κορυφαία τενίστρια (βίντεο)

Ενθουσιασμένη η κορυφαία τενίστρια που βρίσκεται στην Αθήνα. Επισκέφτηκε την Ακρόπολη και το Καλλιμάρμαρο.



Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες μέρες η Σερένα Γουίλιαμς, η κορυφαία τενίστρια όλων των εποχών.

Η Σερένα Γουίλιαμς επισκέφτηκε την Αθήνα μαζί με τον σύζυγό της, Αλέξις Οχάνιαν, και την κόρη τους, Ολυμπία.

Η τενίστρια έχει ήδη επισκεφτεί την Ακρόπολη και το Καλλιμάρμαρο Στάδιο δείχνοντας ενθουσιασμένη, ενώ ανέβασε και σχετικά βίντεο σε TikTok και Instagram.

Η κάτοχος 23 τίτλων σε Grand Slam είχε συναντηθεί προ ημερών στην Αθήνα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την οικογένειά του.

