Λιγνάδης: Πληρώνει την εγγύηση και βαίνει από την φυλακή

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης εξασφάλισε το ποσό που όρισε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ως εγγύηση για την αποφυλάκιση του.



Την πύλη εξόδου των φυλακών Κορυδαλλού θα περάσει το μεσημέρι ο Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος εξασφάλισε το ποσό των 30 χιλιάδων ευρώ που όρισε χθες το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ως εγγύηση για την αποφυλάκιση του.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, που καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών για βιασμό δύο ανηλίκων αγοριών το 2015, συγκέντρωσε ήδη το ορισθέν ποσό της εγγύησης και γύρω στο μεσημέρι, όπως εκτιμάται, θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ώστε να υπογραφεί το αποφυλακιστήριο και ο επί 17 μήνες προσωρινά κρατούμενος να βγει από τον Κορυδαλλό όπου είχε μεταφερθεί από το κατάστημα κράτησης Τρίπολης τον περασμένο Φεβρουάριο ενόψει της έναρξης της δίκης του για τέσσερις βιασμούς.

Το δικαστήριο χθες μετά την καταδίκη του 58χρονου καλλιτέχνη αποφάσισε με πλειοψηφία 4 προς 3 ότι στο πρόσωπο του Δημήτρη Λιγνάδη πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης του, με την επιβολή περιοριστικών όρων και χρηματικής εγγύησης. Η μειοψηφία του δικαστηρίου , δύο ένορκοι και μία δικαστής, έκρινε ότι δεν πρέπει να χορηγηθεί στον καλλιτέχνη αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.

Για πολιτικοποίηση της υπόθεσης του Δημήτρη Λιγνάδη έκανε λόγο ο συνήγορός του Αλέξης Κούγιας μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» και χαρακτήρισε κατασκευασμένη την υπόθεση. Μάλιστα είπε ότι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι κατασκεύασαν την υπόθεση με αρχικό στόχο τον κ. Λιγνάδη.

