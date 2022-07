Πολιτισμός

Βαν Γκογκ: Ακτίνες Χ αποκάλυψαν “κρυμμένη” αυτοπροσωπογραφία σε πίνακα του (εικόνες)

«Απίστευτη» ανακάλυψη από μουσείο στην Σκωτία. Τι δείχνει η αυτοπροσωπογραφία του Βίνσεντ Βαν Γκογκ.



Μια αυτοπροσωπογραφία του Βίνσεντ Βαν Γκογκ εντοπίστηκε στην πίσω πλευρά ενός πίνακα του Ολλανδού ζωγράφου από ένα μουσείο στην Σκωτία, το οποίο σήμερα έκανε λόγο για μια «απίστευτα σπάνια» ανακάλυψη.

Η «απίστευτη» ανακάλυψη κατέστη δυνατή αφού εξετάστηκε με ακτίνες Χ ο πίνακας «Πορτρέτο μιας Χωρικής», που ζωγράφισε ο Βαν Γκογκ το 1885 και ο οποίος βρίσκεται στο Εδιμβούργο στο πλαίσιο έκθεσης αφιερωμένης στον ζωγράφο.

Η αυτοπροσωπογραφία εντοπίστηκε στο πίσω μέρος του πίνακα καλυμμένο από στρώσεις κόλλας και χαρτιού, το οποίο φαίνεται ότι είχε προστεθεί πριν από μια έκθεση στις αρχές του 20ου αιώνα.

«Τέτοιες στιγμές είναι απίστευτα σπάνιες», δήλωσε η Φράνσις Φόουλ έφορος της Εθνικής Πινακοθήκης της Σκωτίας. «Ανακαλύψαμε ένα άγνωστο έργο του Βίνσεντ Βαν Γκογκ, ενός από τους πιο σημαντικούς και τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες παγκοσμίως», πρόσθεσε.

Ο Βαν Γκογκ είναι γνωστό ότι επαναχρησιμοποιούσε χαρτιά για να εξοικονομεί χρήματα.

Η αυτοπροσωπογραφία δείχνει έναν γενειοφόρο άνδρα που φορά καπέλο και ένα μαντίλι στον λαιμό. Το αριστερό του αφτί – το οποίο ο Βαν Γκογκ έκοψε το 1888—είναι εμφανές.

Στη διάρκεια της έκθεσης, που θα διεξαχθεί από τις 30 Ιουλίου ως τις 13 Νοεμβρίου, οι επισκέπτες θα μπορούν να θαυμάζουν το έργο μέσα σε ένα ειδικά κατασκευασμένο φωτοκιβώτιο.

Το μουσείο εξετάζει πλέον πώς μπορεί να απομακρύνει την κόλλα και να διαχωρίσει τα δύο έργα χωρίς να τους προκαλέσει ζημιά.

