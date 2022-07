Πολιτισμός

Αγία Σοφία: χάθηκε έμβλημα από την Αυτοκρατορική Πύλη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια "πληγή" καταγράφηκε, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, στο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομίας, από τότε πυου ο Ερντογάν το μετέτρεψε σε τζαμί.

Σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι ΑΤV, η Αγία Σοφία για ακόμη μια φορά έγινε στόχος απερίσκεπτων που αφαιρούν "τμήματα" του μνημείου.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, στο παρελθόν κατέστρεψαν την Αυτοκρατορική Πύλη, τους τοίχους και τα μάρμαρα... τώρα χάθηκε ένα από τα εμβλήματα της Αυτοκρατορικής Πύλης της Αγίας Σοφίας.

Πολίτης έξω από την Αγία Σοφία, αναφέρει: «είναι θλιβερά τα όσα συμβαίνουν στην Αγία Σοφία. Μάλλον δεν θα τελειώσουν ποτέ. Κάθε σημείο της Αγίας Σοφίας είναι ιερό, συνεπώς με βάση αυτή την αντίληψη και το έμβλημα θεωρείται ιερό και μπορούν να το πάνε στο σπίτι τους».

Δημοσιογράφος, μέσα απο την Αγία Σοφία, μεταδίδει στην διάρκεια του ρεπορτάζ, «βρισκόμαστε στην Αγία Σοφία, σε ένα από τα πιο σημαντικά σημεία του τζαμιού, στη διπλανή πύλη από την Αυτοκρατορική. Εκεί παρατηρείται μια ιδιαίτερα θλιβερή εικόνα. Υπάρχουν πολυάριθμα εμβλήματα, αλλά δείτε, ένα από αυτά δεν υπάρχει τη στιγμή αυτή... εκλάπη ή χάθηκε».

Δείτε το βίντεο με το ρεπορτάζ του ATV:

Ειδήσεις σήμερα:

Λιγνάδης: Πληρώνει την εγγύηση και βαίνει από την φυλακή

Βούλα: Απόπειρα ομαδικής δολοφονίας λόγω “διαφορών” (εικόνες)

Παπαδόπουλος για Πισπιρίγκου: δύσκολα αντέχει άνθρωπος όσα της έχουν συμβεί