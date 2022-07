Πολιτική

Power Pass - Οικονόμου: Διευκρινίσεις για την καταβολή των χρημάτων

Τι είπε για το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και για το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ. "Πυρά" στον ΣΥΡΙΖΑ για την στάση του και στην υπόθεση Λιγνάδη.



Εκφράζοντας την οδύνη και τη θλίψη του για την απώλεια δύο συνανθρώπων μας, πληρώματος πυροσβεστικού εναέριου μέσου ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος στη Σάμο σε μια από τις δεκάδες μάχες που δίνει καθημερινά ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών», είπε και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειές τους.

«Σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από τη μέρα που οι τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη δολοφόνησαν τον Θάνο Αξαρλιάν. Οι φιλελεύθεροι, οι δημοκράτες Έλληνες τιμούμε τη μνήμη του και δεν ξεχνούμε ποτέ ποιοι είναι οι εχθροί της ζωής, ποιοι είναι οι εχθροί της ενότητας και της ελευθερίας, ποιοι είναι οι εχθροί της Δημοκρατίας μας», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνέχιση της συζήτησης και την ψήφιση του ν/σ «Νέοι Ορίζοντες για τα ΑΕΙ». Επεσήμανε ότι τη σημασία και τους βασικούς στόχους του νομοσχεδίου υπογράμμισε και ο πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή ομιλία του στη Βουλή, ο οποίος «ανάμεσα στα άλλα ανέδειξε ότι το νομοσχέδιο κάνει πράξη αυτό που λέει ο τίτλος του, ανοίγει πραγματικά νέους ορίζοντες για τα ελληνικά πανεπιστήμια». Είπε ότι επεσήμανε τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται και τις καινοτομίες που εισάγονται με στόχο την αναβάθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην πατρίδα μας. Και υπογράμμισε ότι με την ψήφισή του υλοποιείται το σύνολο των προγραμματικών δεσμεύσεων της ΝΔ.

Ανέφερε ότι πρόκειται για το 8ο νομοθέτημα του υπουργείου Παιδείας που εισάγει μεταρρυθμίσεις, αναφέρθηκε στο διορισμό 25.000 νέων εκπαιδευτικών, τους πρώτους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών μετά από δώδεκα χρόνια, στα 120 πρότυπα και πειραματικά σχολεία αλλά και την έμφαση στην εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική γνώση. «Όλα αυτά εννοούσαμε όταν λέγαμε από την αρχή ότι η δημόσια παιδεία για την κυβέρνησή μας είναι προτεραιότητα γιατί όπως τόνισε χθες ο πρωθυπουργός η ισότητα δεν είναι η εξίσωση προς τα κάτω αλλά το να παρέχεις ίσες ευκαιρίες σε ανθρώπους που έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες. Πραγματικά προοδευτικός είναι εκείνος που φέρνει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Με σπουδές που συνεπάγονται τη δυνατότητα για ένα καλύτερο μέλλον. Τώρα όπως επεσήμανε ο πρωθυπουργός το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο απελευθερώνεται για να ανταποκριθεί στο διπλό καθήκον του: να μορφώσει τους νέους Έλληνες αλλά και να διαμορφώσει τη νέα Ελλάδα. Και στον ίδιο αναπτυξιακό ρόλο η τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα πανεπιστήμιά μας θα μπορούν πλέον να συγκροτούν στο εσωτερικό τους θερμοκοιτίδες νέων επιχειρήσεων», τόνισε.

Έκανε λόγο για ποιοτικότερη εκπαίδευση και πολλές δυνατότητες στη νεολαία που θέλει να προοδεύσει, στη νεολαία της δημιουργίας. Προσφέρει τα μέγιστα και στους καθηγητές που ενδιαφέρονται για την έρευνα και τη διδασκαλία, πρόσθεσε καθώς και ότι το ν/σ βάζει στην άκρη όσους είναι υπέρ της βίας και της ανομίας και όσους βλέπουν στο πανεπιστήμιο ένα όχημα προσωπικών και κομματικών συμφερόντων.

Περνώντας στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας τόνισε ότι η χώρα μας βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα. Αναφέρθηκε στις ανησυχίες από τη διακοπή του NordStream 1 για εργασίες συντήρησης, επισημαίνοντας πως κάποιες χώρες θα πληγούν βεβαίως περισσότερο αλλά σίγουρα οι συνέπειες θα αφορούν όλους. Επικαλέστηκε τα λεγόμενα του επιτρόπου Πάολο Τζεντιλόνι για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει και θα παρουσιάσει στις 20 Ιουλίου νέο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ακόμη και μπροστά στο σενάριο της πλήρους διακοπής ροής φυσικού αερίου από την πλευρά της Ρωσίας.

«Η χώρα μας προετοιμάζεται από καιρό και λαμβάνει κάθε εφικτό μέτρο για την αντιμετώπιση ακόμη και του πιο ακραίου σεναρίου», τόνισε και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα μέτρα που προβλέπονται. «Οι εθνικές μας πολιτικές είναι τέτοιες που δημιουργούν ένα περιβάλλον ενεργειακής σταθερότητας. Οι κοινοτικές δυνατότητες τις οποίες επιδιώκουμε από την πρώτη στιγμή θα έρθουν να προστεθούν στις εθνικές. Χρειάζεται όμως όλοι να αλλάξουμε την ενεργειακή μας κουλτούρα, συμβάλλοντας έμπρακτα στον περιορισμό της σπατάλης ενέργειας», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο power pass είπε ότι ξεκινά από αύριο 15 Ιουλίου η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Συνολικά έχουν υποβληθεί 2.952.778 αιτήσεις που αφορούν 2.597.000 φυσικά πρόσωπα. Εξήγησε ότι άμεσα αναρτώνται τα εκκαθαριστικά για περίπου 2 εκατ. δικαιούχους που αναμένεται να πληρωθούν αύριο. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι μετά τον έλεγχο αναμένεται να πληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Πρόσθεσε πως θα ακολουθήσει επέκταση του μέτρου και για τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί εντός του Ιουνίου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες.

"Ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να κινηθεί με τοξικότητα και ακραίο πολιτικό λόγο"

«Ο πρωθυπουργός ανέδειξε χθες στη Βουλή την απρέπεια, τη μικρότητα και την ευτέλεια με την οποία πολιτεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τσίπρας θα μπορούσε να βρίσκεται χθες στη Βουλή για να απαντήσει και να κρατήσει αποστάσεις από την επίθεση κατά της Υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, αλλά αντ’ αυτού επέλεξε να συναντηθεί με τον Θύμιο Λυμπερόπουλο» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας στις ερωτήσεις στο μπρίφινγκ των πολιτικών συντακτών και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι επιλέγει να κινηθεί με τοξικότητα και ακραίο πολιτικό λόγο.

Σε ό,τι αφορά στις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση Λιγνάδη, ο κ. Οικονόμου τόνισε: «το να γίνεται μία δικαστική απόφαση θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης δεν είναι κανονικό. Είναι επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να αναγάγει σε πολιτικό θέμα ένα ποινικό ζήτημα».

Σε ερώτηση, δε, για πιθανές σχέσεις ανάμεσα σε Έλληνες πολιτικούς και την υπόθεση των uber files, ο κ. Οικονόμου απάντησε ότι «δεν υπάρχει τίποτε σε αυτήν την υπόθεση που να συνδέει πολιτικά πρόσωπα στην χώρα, είναι μία συζήτηση άνευ αντικειμένου».

