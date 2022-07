Κόσμος

Κύπρος: Άντρας κλωτσάει γυναίκα με μωρό στην αγκαλιά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας. Συνελήφθη ένας 43χρονος.



Ένα βίντεο από την Κύπρο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στο οποίο φαίνεται ένας άντρας να κλοτσάει αλλοδαπή γυναίκα, η οποία κρατάει στην αγκαλιά της ένα παιδάκι.

Στη συνέχεια ο άνδρας φαίνεται να επιτίθεται και σε άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στο σημείο.

Λάρνακα, χτες. Χτυπά αμείλικτα μέχρι και μητέρα με βρέφος. Η κουλτούρα του "απέλαση τώρα", "τρώνε τα επιδόματα", "στέλλει μας τους η Τουρκία" και της πίστης σε φυλετική ανωτερότητα. pic.twitter.com/HYUnX8SqfC — Christos Hadjioannou (@Chris__Hadji) July 14, 2022

Σύμφωνα με την αστυνομία το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή κοντά στο λιμάνι της Λάρνακας και η Αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει τον δράστη, ο οποίος είναι ένας 43χρονος Ελληνοκύπριος.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Γενικού Εισαγγελέα της Κύπρου, ο οποίος επικοινώνησε με τον Αρχηγό Αστυνομίας που τον διαβεβαίωσε ότι διεξάγεται ποινική έρευνα σε σχέση με το περιστατικό.

Σχετικά με βίντεο ξυλοδαρμού που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η @Cyprus_Police προχώρησε πριν από λίγα λεπτά στη σύλληψη 43χρονου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.#Cyprus #cypolice pic.twitter.com/4SxErf1Vzb — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) July 14, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Σοφία: χάθηκε έμβλημα από την Αυτοκρατορική Πύλη (εικόνες)

Παπαδόπουλος για Πισπιρίγκου: δύσκολα αντέχει άνθρωπος όσα της έχουν συμβεί

Λιγνάδης: Πληρώνει την εγγύηση και βαίνει από την φυλακή