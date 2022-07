Αθλητικά

Euroleague: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Πότε ξεκινά η φετινή σεζόν της Euroleague. Οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων την 1η αγωνιστική.



Με Ελληνοϊσπανικά ντέρμπι, θα αρχίσει η εφετινή σεζόν της Euroleague το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, στην πρεμιέρα, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθει την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Ολυμπιακός θα αγωνισθεί εκτός έδρας κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Υπενθυμίζεται, ότι από την φετινή διοργάνωση θα απουσιάζουν οι ρωσικές ομάδες (ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ούνικς Καζάν και Ζενίτ) που αποβλήθηκαν λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής έχει ως εξής:

Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης

Βιλερμπάν - Αρμάνι Μιλάνο

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ζάλγκιρις Κάουνας

Μπάγερν - Φενέρμπαχτσε

Βαλένθια - Μπασκόνια

Αναντολού Εφές - Ερυθρός Αστέρας

Άλμπα Βερολίνου - Παρτίζαν

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός

Βίρτους Μπολόνια - Μονακό