Βουλή - Συρίγος: το Πολυτεχνείο, η Χούντα και οι αντιδράσεις

Άγριος καυγάς ξέσπασε στην Ολομέλεια της Βουλής, μετά από τις αναφορές του Υφυπουργού Παιδείας στην πτώση της δικτατορίας των Συνταγματαρχών.

Η τοποθέτηση του υφυπουργού Παιδείας, Άγγελου Συρίγου από το βήμα της Βουλής και συγκεκριμένα η αναφορά του στο Πολυτεχνείο και στο ρόλο της εξέγερσης στην πτώση της χούντας, προκάλεσε οξείες αντιδράσεις από βουλευτές της αντιπολίτευσης που τον κατηγόρησαν για αναθεωρητισμό της Ιστορίας και αμφισβήτησης του ρόλου της λαϊκής εξέγερσης στην πτώση της δικτατορίας.

Ειδικότερα, ο κ. Συρίγος στην τοποθέτησή του για το νομοσχέδιο «Νέοι Ορίζοντες» που αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναφέρθηκε στο Πολυτεχνείο που όπως είπε ήταν το μοναδικό γεγονός λαϊκής εξέγερσης στη χούντα, και μετά το ΄74 έλαβε μυθικές διαστάσεις.

«Το “Η χούντα δεν τελείωσε το ’73” ήταν ένα από τα συνθήματα που ακούστηκε πολύ στα χρόνια του μνημονίου, με μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού να θεωρεί ότι η χούντα έπεσε το ’73, ενώ συνεχίστηκε για ένα χρόνο με τον Ιωαννίδη», ανέφερε ο υφυπουργός προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση βουλευτών της αντιπολίτευσης, που τον κατηγόρησαν για πρωτοφανή και προκλητική κίνηση απέναντι στην Ιστορία και μάλιστα από το βήμα της Βουλής.

“Ύβρις η απόπειρα να ξαναγραφτεί η Ιστορία”

Ο Νίκος Βούτσης από τον ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντας τον λόγο ανέφερε ότι ουδέποτε έχει προβληθεί αυτό το ανιστόρητο αφήγημα στην αίθουσα της Βουλής, λέγοντας «γνωρίζετε ότι στη δικτατορία υπήρξαν μεγάλες μαζικές διαδηλώσεις από κηδεία Παπανδρέου μέχρι και το 74, πέραν του Πολυτεχνείου. Υπήρξαν μαζικές διαδηλώσεις και συλλήψεις και ξερονήσια ή άνθρωποι που είχαν πάει στο εξωτερικό, που φυλάγανε τους ανθρώπους της Αριστεράς και όχι μόνο όλου του πολιτικού φάσματος. Η προσπάθειά σας και μάλιστα όντας υφυπουργός να ξαναγράψετε την ιστορία για εκείνη τη περίοδο είναι απαράδεκτη και ύβρις για την αίθουσα αυτή. Είναι απολύτως ανιστόρητο».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Πάνος Σκουρλέτης που ζήτησε από τον υφυπουργό να ανασκευάσει, καθώς η τοποθέτησή του είναι προσβολή για τους φοιτητές στην Ελλάδα.

“Η ντροπή είναι λίγη”

Οργισμένη ήταν και η τοποθέτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Θανάση Παφίλη. «Το να σας πω δεν ντρέπεστε είναι λίγο! Τα είπατε όλα συνειδητά! Και επειδή είστε καθηγητής πανεπιστήμιου να διαβάζετε ιστορία καλύτερα. Η αντίσταση στη χούντα άρχισε αμέσως σε πολύ δύσκολες συνθήκες και πήρε πολλές μορφές και δεν ήταν μια στιγμή το Πολυτεχνείο αλλά αποτέλεσμα μιας διαδικασίας. Δεν τα διαβάσατε αυτά ποτέ; Έστω από εφημερίδες; Δεν τα ξέρετε; Δεν ξέρετε για αγρότες και οικοδόμους; Για τον Παναγούλη;

Δεν έχετε διαβάσει τους αγώνες που ξεδιπλώθηκαν σε τέτοιες συνθήκες; Τι νόημα έχει η παρέμβαση αυτή; Τι θέλετε να πείτε; Αν νομίζετε εσείς με αυτά τα ανιστόρητα που λέτε θα βάλετε φρένο στους αναγκαίους φοιτητικούς αγώνες είστε βαθιά νυχτωμένοι».

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, η Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου ζήτησε από τον υφυπουργό να δώσει εξηγήσεις για τα όσα είπε: «Θέλουμε να ακούσουμε τι εννοείται για το μύθο του Πολυτεχνείου, θα ακούσουμε εξηγήσεις για τι προφανώς κανείς μα κανείς δεν μπορεί να αμφισβητεί τους αγώνες του ελληνικού λαού και του κινήματος απέναντι στη χούντα.

“Αγώνες όλου του λαού”

Ο Κλέων Γρηγοριάδης από το ΜέΡΑ25, επίσης καταφέρθηκε εναντίον του υφυπουργού, τονίζοντας ότι η αντίδραση του λαού στη χούντα ήταν πάνδημη. Όπως ανέφερε, «Να σας θυμίσω τα Μέγαρα. Ο πατέρας μου απετάχθη τα ξημερώματα από το ναυτικό, και ήξεραν ότι τους αντιστέκεται και δεν ήταν παράγοντας ένας τυχαίος αξιωματικός ήταν. Για 1,5 χρόνο που έμεινε προφυλακισμένος, οι γείτονες που ήταν δεξιοί μας έτρεφαν εκ περιτροπής κ. υπουργέ. Έτσι έζησα εγώ και και η αδερφή μου για 1,5 χρόνο κ. υπουργέ».

Συρίγος: Το καθεστώς δεν έπεσε λόγω εσωτερικής αντίστασης

Ο κ. Συρίγος πήρε μετά ξανά τον λόγο για να απαντήσει στους βουλευτές, ωστόσο η τοποθέτησή του διακόπηκε από κάτω αρκετές φορές με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Αθανασίου να προσπαθεί να ρίξει τους τόνους. Έντονη ήταν η αντιπαράθεση του υφυπουργού με τον Νίκο Φίλη.

Ο κ. Συρίγος σημείωσε στη δευτερολογία του ότι γνώριζε εκ των προτέρων ότι η ομιλία του θα είχε αυτή την υποδοχή, για αυτό «επεσήμανα ρητώς ότι δεν αναφέρομαι στο αξιακό άρωμα του πολυτεχνείου αλλά στη πολιτική του λειτουργία ως μύθου στα μεταπολιτευτικά χρόνια», αναφορά που προκάλεσε αντιδράσεις από τα έδρανα της αντιπολίτευσης με βουλευτές να φωνάζουν «ντροπή».

Έντονη ήταν η αντίδραση του Νίκου Φίλη με τον κ. Συρίγο να λέει «δεν είναι αμφιθέατρο εδώ». Τα πνεύματα ηρέμησαν με την παρέμβαση του κ. Αθανασίου που ζήτησε να δοθεί χρόνος στον υφυπουργό για να απαντήσει.

«Είναι προφανές ότι ένας τέτοιος λόγος ενοχλεί την αντιπολίτευση, γιατί αναφέρθηκα ρητώς ότι παρά τη μεγάλη ηθική αποστροφή και πολιτική αποδοκιμασία το καθεστώς δεν έπεσε λόγω της εσωτερικής αντιστάσεως αλλά της κυπριακής τραγωδίας. Δεν είμαι αναθεωρητής της ιστορίας. Ανέφερα ότι το πιο σημαντικό γεγονός ήταν το Πολυτεχνείο. Δυστυχώς δεν υπήρξαν μαζικές λαϊκές αντιδράσεις που θα έριχναν το καθεστώς. Αν πιστεύετε ότι υπήρξαν τέτοια γεγονότα και έριξαν τη χούντα να το πείτε. Ανέφερα επί λέξη για το Πολυτεχνείο ότι επειδή ακριβώς ήταν το φωτεινό γεγονός μαζικής αντιδράσεως προσέλαβε μυθικές διαστάσεις μετά το 74’.

Όλη η προσπάθεια διαστρεβλώσεως αυτών που είπα από άτομα που δεν ήταν στη αίθουσα στοχεύει να αλλάξουμε τη συζήτηση από το παρόν νομοσχέδιο, πόσοι αντιστάθηκαν στη χούντα και πόσοι δεν αντιστάθηκαν. Με κάθε σεβασμό σε όλους τους γενναίους ανθρώπους που αντιστάθηκαν δεν έπεσε γι’ αυτό το λόγο η δικτατορία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Συρίγος, όπως αναφέρει το in.gr

“Πρωτοφανή παραβίαση του κανονισμού της Βουλής”

Τον λόγο στη συνέχει πήρε ο Χάρης Καστανίδης που μίλησε για πρωτοφανή παραβίαση του κανονισμού της Βουλής και του κώδικα δεοντολογίας για τη σχέση εμπιστοσύνης πολιτών και πολιτικής «γιατί αμφισβητείται από επίσημα χείλη η Ιστορία του τόπου, των ποταμιών αίματος, των θυσιών και μάλιστα με τη διατύπωση της δευτερολογίας του υφυπουργού να είναι χειρότερη από την πρώτη τοποθέτηση. Θα παρακαλέσω αν δεν υπάρξει ρητή αναγνώριση του λάθους να σβηστούν από πρακτικά λέξεις και πράξεις που υπονομεύουν συλλογική συνείδηση έθνους και ιστορίας του».

