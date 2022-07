Πολιτισμός

Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου: Άξονες του Αντώνη Φωνιαδάκη (εικόνες)

Μια παράσταση φτιαγμένη “με αγάπη για την hip hop και street χορευτική κουλτούρα”, στην Πειραιώς 260.

Οκτώ από τους καλύτερους χορευτές και χορεύτριες της ελληνικής hip hop σκηνής θα συναντήσει από τις 14 έως τις 16 Ιουλίου, στις 21:00 στον Χώρο Δ της Πειραιώς 260 ο διεθνώς καταξιωμένος χορογράφος και χορευτής Αντώνης Φωνιαδάκης. Mια εκρηκτική, απρόσμενη παράσταση, που θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του κύκλου Layers οf Street του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, και αναμένεται να ταράξει τα νερά του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα!

Σημείωμα του δημιουργού Αντώνη Φωνιαδάκη:

Tο street dance είναι πλέον μια παγκόσμια και σύγχρονη τέχνη, που δεν απέχει κατά τη γνώμη μου από τον κλασικό χορό, αφού και τα δύο απαιτούν μια τεχνική που ξεπερνάει τα όρια του σώματος, και τα δύο υπερβαίνουν το συναίσθημα μέσω της εξώθησης της φόρμας σε κάτι εξωπραγματικό, σχεδόν μεταφυσικό. Ο χορός είναι διέξοδος, μάς διδάσκει το χιπ-χοπ, είναι μια επανάσταση εκτός Σχολών, ένα μέσο έκφρασης έξω από κάθε μίμηση της φύσης, μια σχεδόν πολιτική κιναισθητική κατασκευή που δεν γνωρίζει φύλα, ένα περιβάλλον πλήρους αποδοχής, ένας αγωγός αισθητικών πληροφοριών και μια μετάγγιση προκλήσεων και προσκλήσεων από τον κόσμο του περιθωρίου, εκεί όπου γεννήθηκε το είδος αυτό.

Κι όμως, η παράσταση δεν ενδιαφέρεται να παρουσιάσει τον κόσμο αυτόν εν είδει ντοκιμαντέρ, αλλά να εγείρει ερωτηματικά όπως: ποιοι είναι αυτοί οι νέοι άνθρωποι που δονούν έτσι τους δρόμους στις πόλεις μας, τι έχουν να μας πούνε, ποιος είναι ο ρόλος μας ως κοινού απέναντί τους. Πρόκειται για μια παράσταση – πρό(σ)κληση να ανοιχτούμε απέναντι σε κάτι, να συντονιστούμε με αυτό το κάτι…

14 Ιουλίου: Μετά την παράσταση ακολουθεί συζήτηση με τον Αντώνη Φωνιαδάκη. Συντονίζει ο Γιώργος Μητρόπουλος.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Χορογραφία Αντώνης Φωνιαδάκης

Χάρης Χατζηανδρέου (haribo), Lucky Spyridis, Νάντια Τομαζένκο, Aidi Ormeni, Δανάη Αργυράκη Μάρκες δο Ροσάριο, Klaus Sehaj, Δημήτρης Dwave Καραγεώργος, Πέτρος Νικολίδης Οργάνωση - εκτέλεση παραγωγής Goodheart Productions

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ 20€ • ΖΩΝΗ Α΄ 15€/ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/ 65+/ ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 12€ • ΖΩΝΗ Β΄ 10€/ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/ 65+/ ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 8€ • ΑΝΕΡΓΩΝ/ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€

Αγορά εισιτηρίων: aefestivalagr, viva.gr & public.gr

