Ευλογιά των πιθήκων: νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Πόσα είναι συνολικά τα κρούσματα που έχουν επιβεβειωθεί στην χώρα μας. Πόσα εξ αυτών ήταν εισαγόμενα.

Σε ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, σχετικά με τα νέα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων, αναφέρονται ακόμη δύο περιστατικά σε σχέση με τα 11 που είχαν ανακοινωθεί στις 7 Ιουλίου.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

«Στην χώρα μας έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά έως σήμερα, 14/07/22, δεκατρία (13) περιστατικά της ευλογιάς των πιθήκων (monkeypox).

Τα οκτώ (8) από αυτά ήταν εισαγόμενα, τέσσερα (4) ανέφεραν επαφή με ύποπτο κρούσμα αλλοδαπής εθνικότητας στη χώρα μας και ένα (1) κρούσμα δεν ανέφερε ταξίδι στο εξωτερικό ή επαφή με ύποπτο κρούσμα.

Τα περιστατικά έχουν ήδη αναρρώσει ή αναρρώνουν σε γενικά καλή κλινική κατάσταση.

Ο κίνδυνος εμφάνισης του νοσήματος παραμένει χαμηλός για τον γενικό πληθυσμό».

