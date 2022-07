Κοινωνία

Power Pass: Απάτη με τη μέθοδο “phising”

Απάτη με τη μέθοδο phising, με πολλούς πολίτες να πέφτουν θύματα. Η προειδοποίηση της ΔΕΗ.

Με αφορμή περιστατικά προσπάθειας εξαπάτησης με ‘αλίευση’ στοιχείων μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων (phishing), που έχουν αναφερθεί τις τελευταίες ημέρες,ενόψει και της πρώτης πληρωμής των δικαιούχων του power pass, η ΔΕΗ ενημερώνει τους πελάτες της ότι:

δεν εμπλέκεται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας για την πίστωση των ποσών των δικαιούχων του power pass,

δεν θα ζητήσει ποτέ από τους πελάτες τα στοιχεία e-banking και το IBAN του λογαριασμού τους.

Καλούμε τους πελάτες μας να ακολουθήσουν πιστά και προσεκτικά τις οδηγίες που προβλέπονται στη σελίδα > https://vouchers.gov.gr/powerpass .

Ο πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ, Κώστας Μανιάτης, μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για την απάτη.

