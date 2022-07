Πολιτική

Ζακ Κωστόπουλος: Μητσοτάκης και Τσίπρας συνάντησαν τους γονείς του

Οι γονείς του Ζακ Κωστόπουλου είχαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, μία ημέρα μετά από την συνάντησή τους με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Συνάντηση με τους γονείς του Ζακ Κωστόπουλου είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Instagram είχε μια ανοιχτή, ανθρώπινη συζήτηση με δύο ανθρώπους που βιώνουν μια τραγική απώλεια.

«Με ενημέρωσαν για τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Συζητήσαμε για την πρόοδο που σημειώνεται στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ» σημειώνει και τονίζει ότι ο ρατσισμός και οι διακρίσεις δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας.

«Ήταν υποχρέωση και τιμή μου να γνωρίσω τους γονείς του Ζακ Κωστόπουλου. Η περίπτωση του Ζακ είναι μία πρωτοφανής περίπτωση τυφλής ρατσιστικής βίας. Το κρίσιμο είναι να μη μετατραπεί και σε μία πρωτοφανή περίπτωση ενίσχυσης του αισθήματος ατιμωρησίας», έγραψε σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

